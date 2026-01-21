Ostrzega polski klub. Surowa ocena. Transfer mistrza świata może nie wystarczyć

Za nieco ponad dwa miesiące ruszą rozgrywki Metalkas 2. Ekstraligi. Składy drużyn są już wszystkim znane. - Ustaliłbym kolejność w play-off: Bydgoszcz, Ostrów, Krosno i Rzeszów. Tak to widzę w przyszłym sezonie - mówi nam Leszek Tillinger.

Tillinger dosadnie o Wilkach Krosno. "Ten skład to zbieranina"

- Może wielu zaskoczę, ale w tej chwili na papierze bardziej cenię Ostrów. Transfer Doyle'a niczego nie przesądza. Jeden zawodnik nie wywalczy awansu nawet poprzez baraże. Pozostali zawodnicy to nie są jakieś tuzy, na których można w ciemno stawiać. Nie mają złej drużyny, ale ten skład to trochę zbieranina - ocenia były prezes Polonii.

Dla Wilków miejsce poza finałem byłoby dramatem. - Krosno jak już spadło, to nie może się ponownie wznieść na ten wysoki poziom w 2. Ekstralidze. Gdy zbliżały się mecze z Polonią, to dobrze pamiętam niektóre zapowiedzi, a potem kończyło się tak, jak chociażby w ubiegłorocznym półfinale - wspomina.

Ostrów ma być wyżej od Krosna, ale też ma swoje problemy

Tillinger wyżej ceni akcje Moonfin Malesy, której siła opiera się w głównej mierze na Tai'u Woffindenie, Chrisie Holderze i Glebie Czugunowie. Nieoficjalnie słychać, że Woffindena nie będzie w Grand Prix, co dla Ostrowa byłoby najlepszym scenariuszem. - Jeśli to prawda, to bardzo dobrze zrobił. Niech się przyłoży do jazdy w Ostrowie. Nie widzę tego połączenia ligi z Grand Prix po tak groźnej kontuzji i tak długiej przerwie. Nie ma żadnej gwarancji, że cokolwiek tam zdziała, a jeszcze może narobić sobie problemów - tłumaczy.

Nie wszyscy jednak stawiają na Ostrów w finale, wskazując na jeden aspekt. Woffinden jest po bardzo groźnych urazach, a kolejną z kontuzji zaliczył także Holder. Nie wiadomo w jakiej obaj będą formie. - To jedynie może martwić w kontekście Ostrowa. Swoją drogą Holder też w pierwszej lidze nie wiadomo jak nie błyszczał. Na pewno jest to jeden z liderów, ale gdy przychodziły ważne mecze, to przegrywał z liderami rywali. Na tle Wilków stawiam ich jednak wyżej - podkreśla.

- Co z tego, że przywiezie komplet z Łodzią czy z jeszcze niżej notowanym przeciwnikiem, skoro w kluczowych starciach nie prezentuje wysokiej formy. Myślę, że Ekstraliga na pewno już go przerosła i pozostały mu jedynie starty na zapleczu - kwituje.

