Odważna teoria młodego zawodnika. I nagle takie słowa o Zmarzliku. Nawet się nie wahał

Przenosiny do Łodzi to dla "Lewego" sportowe "być albo nie być". Ostatni rok w gronie juniorów musi wykorzystać na odbudowanie nazwiska, które mocno ucierpiało w barwach Apatora (gdzie wygryzł go debiutant Mikołaj Duchiński). Od lat uważany był za wielki talent, ale jego kariera nie rozwinęła się tak, jak powinna. Kibice toruńscy do dzisiaj wspominają jego debiut, kiedy za plecami przywiózł legendarnego Piotra Protasiewicza.

60 do 40. Sprzęt ważniejszy od człowieka?

Lewandowski, pytany o formę, zwraca uwagę na brutalną prawdę o dzisiejszym speedwayu. Jego zdaniem, umiejętności schodzą na drugi plan, gdy zawodzi technologia.

- Myślę, że rozkłada się to mniej więcej w proporcji 60 do 40 procent na korzyść maszyny - ocenia bez ogródek junior Orła. I ciężko się dziwić, bo czasami bywa tak, że słabszy zawodnik jest nieuchwytny, ciężko to wytłumaczyć inaczej, niż dobrym sprzętem, bo forma raczej z tygodnia na tydzień magicznie nie urośnie, ani nie spadnie.

"Nawet Bartek Zmarzlik..."

Na potwierdzenie swojej tezy, 19-latek przywołuje przykład absolutnego dominatora, Bartosza Zmarzlika. Według Lewandowskiego, w obecnych czasach nawet mistrz jest bezradny bez odpowiednich ustawień.

- Nawet Bartek Zmarzlik potrafi przegrać bieg i przywieźć "zero", jeśli pomyli się z ustawieniami. Talent ma znaczenie, ale żyjemy w czasach, w których niemal wszystko zależy od przełożeń - tłumaczy w rozmowie z portalem lodzkizuzel.pl.

Nowy rozdział w Łodzi

W nowym klubie Lewandowski stawia nie tylko na silnik, ale i na atmosferę. Po trudnych chwilach w Toruniu, w Łodzi szuka wsparcia. - Integracja jest bardzo ważna (...) Drużyna jest po to, aby wspierać się w ciężkich momentach - podkreśla.

Czy "Lewy" trafi z przełożeniami (tymi 60%) i udowodni, że wciąż ma ten talent (pozostałe 40%), by wygrywać? Odpowiedź już wiosną. Niemniej, jeśli chce utrzymać się w żużlu to musi poważnie wziąć się do pracy, bo szansa na kontrakt seniorski z takimi wynikami, jak w latach ubiegłych - jest nikła.

Przed Krzysztofem Lewandowskim sezon prawdy Wilczyński/Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Krzysztof Lewandowski w 2025 roku musiał czekać na swoją kolej Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik ze swoim teamem TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bloki w meczu Bogdanka LUK Lublin - Barkom-Każany Lwów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport