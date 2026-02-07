Partner merytoryczny: Eleven Sports

Odważna teoria młodego zawodnika. I nagle takie słowa o Zmarzliku. Nawet się nie wahał

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Dla Krzysztofa Lewandowskiego to sezon prawdy. Po chudych latach w Toruniu i utracie miejsca w składzie, młodzieżowiec szuka odkupienia w Łodzi. W H. Skrzydlewska Orle nie zamierza jednak tylko "dojeżdżać" do mety. Przed startem ligi junior pokusił się o odważną diagnozę współczesnego żużla, twierdząc, że talent to dziś mniejsza część sukcesu.

Dwóch mężczyzn ubranych w sportowe kombinezony żużlowe, stojących obok siebie. Po lewej młodszy zawodnik patrzy przed siebie z poważnym wyrazem twarzy. Po prawej starszy zawodnik uśmiecha się, trzyma medal i patrzy w stronę kamery, w tle widoczne są żó...
Krzysztof Lewandowski nie owija w bawełnę. Talent to jedno, ale liczy się sprzętPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Przenosiny do Łodzi to dla "Lewego" sportowe "być albo nie być". Ostatni rok w gronie juniorów musi wykorzystać na odbudowanie nazwiska, które mocno ucierpiało w barwach Apatora (gdzie wygryzł go debiutant Mikołaj Duchiński). Od lat uważany był za wielki talent, ale jego kariera nie rozwinęła się tak, jak powinna. Kibice toruńscy do dzisiaj wspominają jego debiut, kiedy za plecami przywiózł legendarnego Piotra Protasiewicza.

Zobacz również:

Tłumy na żużlowym meczu w Częstochowie.
PGE Ekstraliga

Włókniarz walczy o przetrwanie, ale planuje budowę. "Musimy to zrobić"

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    60 do 40. Sprzęt ważniejszy od człowieka?

    Lewandowski, pytany o formę, zwraca uwagę na brutalną prawdę o dzisiejszym speedwayu. Jego zdaniem, umiejętności schodzą na drugi plan, gdy zawodzi technologia.

    - Myślę, że rozkłada się to mniej więcej w proporcji 60 do 40 procent na korzyść maszyny - ocenia bez ogródek junior Orła. I ciężko się dziwić, bo czasami bywa tak, że słabszy zawodnik jest nieuchwytny, ciężko to wytłumaczyć inaczej, niż dobrym sprzętem, bo forma raczej z tygodnia na tydzień magicznie nie urośnie, ani nie spadnie.

    "Nawet Bartek Zmarzlik..."

    Na potwierdzenie swojej tezy, 19-latek przywołuje przykład absolutnego dominatora, Bartosza Zmarzlika. Według Lewandowskiego, w obecnych czasach nawet mistrz jest bezradny bez odpowiednich ustawień.

    - Nawet Bartek Zmarzlik potrafi przegrać bieg i przywieźć "zero", jeśli pomyli się z ustawieniami. Talent ma znaczenie, ale żyjemy w czasach, w których niemal wszystko zależy od przełożeń - tłumaczy w rozmowie z portalem lodzkizuzel.pl.

    Nowy rozdział w Łodzi

    W nowym klubie Lewandowski stawia nie tylko na silnik, ale i na atmosferę. Po trudnych chwilach w Toruniu, w Łodzi szuka wsparcia. - Integracja jest bardzo ważna (...) Drużyna jest po to, aby wspierać się w ciężkich momentach - podkreśla.

    Czy "Lewy" trafi z przełożeniami (tymi 60%) i udowodni, że wciąż ma ten talent (pozostałe 40%), by wygrywać? Odpowiedź już wiosną. Niemniej, jeśli chce utrzymać się w żużlu to musi poważnie wziąć się do pracy, bo szansa na kontrakt seniorski z takimi wynikami, jak w latach ubiegłych - jest nikła.

    Zawodnik żużlowy ubrany w sportowy strój i kask na motorze, obok widoczne zbliżenie jego twarzy w tej samej sportowej koszulce, w tle rozmyte elementy toru żużlowego.
    Przed Krzysztofem Lewandowskim sezon prawdyWilczyński/TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Młody żużlowiec w stroju sportowym Apatora Toruń siedzi na torze podczas zawodów, w tle dwie osoby w czarnych ubraniach oraz rozmyte reklamy na bandzie stadionu.
    Krzysztof Lewandowski w 2025 roku musiał czekać na swoją kolejTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Zawodnik żużlowy w pełnym stroju dyskutuje z członkiem zespołu w pomieszczeniu serwisowym przed wyścigiem, w tle widocznych jest kilku innych sportowców i członków zespołu.
    Bartosz Zmarzlik ze swoim teamemTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Bloki w meczu Bogdanka LUK Lublin - Barkom-Każany Lwów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja