Odszedł z dnia na dzień, ale nie chowa urazy. "Nie chcę odgrzewać tego kotleta"

Kibice TŻ Ostrovii mieli prawo czuć się zagubieni. W kluczowym momencie budowania drużyny, klub opuściły aż trzy ważne postaci. Powodem była solidarność ze zwolnionym kierownikiem drużyny, Kamilem Galickim. To wywołało spore emocje, szczególnie wśród kibiców, którzy nie wiedzieli, co się dzieje.

"Nie chcę odgrzewać tego kotleta"

Choć decyzja zapadła błyskawicznie, Kamil Brzozowski nie zamierza prać brudów na łamach prasy. W rozmowie z "Tygodnikiem Żużlowym" prezentuje dużą dozę profesjonalizmu i zamyka ten rozdział swojej kariery.

- Nie chcę już rozdrapywać tych ran. Można powiedzieć, że zdecydowaliśmy tak z dnia na dzień, bo wcześniej nikt się tego nie spodziewał. Dla mnie to jednak już temat zamknięty, nie mam zamiaru odgrzewać tego kotleta. Niech teraz każdy skupi się na sobie - zaznacza stanowczo Brzozowski. To także pokaz szacunku do byłego pracodawcy, bo zapewne mógłby ujawnić więcej, ale po co, skoro to już nic nie zmieni.

Klasa po rozstaniu. "Przecież każdy jest dorosły"

Rozstania w polskim żużlu często wiążą się z praniem brudów, jednak Brzozowski zapewnia, że z Ostrowa wyjeżdża bez poczucia krzywdy. Zrozumiał, że drogi jego i zarządu po prostu się rozeszły.

- Nikt z nikim się nie kłócił. Przecież każdy jest dorosły i ma prawo do własnego zdania. (...) Nikt do nikogo nie żywił urazy, bo z jakiej racji miałoby tak być? Klub szybko znalazł zastępstwo, a prawda jest taka, że nie ma ludzi niezastąpionych - dodaje z pokorą.

Dwóch mistrzów świata. Ostrovia czarnym koniem rozgrywek?

Mimo zawirowań w sztabie szkoleniowym, kibice w Ostrowie mogą spać spokojnie. Zbudowany na sezon 2026 skład wygląda na papierze wręcz imponująco. Drużyna typowana jest do miana "czarnego konia" Metalkas 2. Ekstraligi.

Największą niewiadomą, a zarazem największym hitem transferowym, jest sprowadzenie trzykrotnego Mistrza Świata, Taia Woffindena. Jeśli Brytyjczyk w pełni wyleczył zeszłoroczną kontuzję, w duecie z takimi asami jak Chris Holder czy Gleb Czugunow, może poprowadzić Ostrovię na sam szczyt. Sam Kamil Brzozowski zapewnia, że będzie trzymał kciuki za swój były zespół.

Kamil Brzozowski szczerze o odejściu z Ostrowa TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tai Woffinden i Chris Holder zostali zakontraktowani na liderów Ostrovii. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Tomasz Bajerski przejął Ostrów i ma 3-krotnego mistrza świata Taia Woffindena w składzie. Łukasz Trzeszczkowski/East News Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Najlepsze momenty Lecha Poznań w Lidze Konferencji [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport