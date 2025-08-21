Odrodzenie mistrza świata. W polskim klubie już zacierają ręce

Ubiegły sezon był zdecydowanie poniżej oczekiwań Bartosza Smektały. Polak już wcześniej wpadł w kryzys, ale trzymał jeszcze poziom solidnej drugiej linii w PGE Ekstralidze. Rok temu było jednak dużo gorzej, a na samym końcu wypadł nawet ze składu walczącej o utrzymanie Unii Leszno.

To był zimny prysznic dla Bartosza Smektały

Smektała podpisał kontrakt w Metalkas 2. Ekstralidze z Hunters PSŻ-em Poznań. W klubie wiele sobie po tym transferze obiecywano. Prezes przyznawał wprost, że poznański obiekt jest skrojony pod 27-latka. Tutaj liczy się głównie start, czyli największy atut Smektały, a następnie pilnowanie krawężnika. W teorii wydawało się, że transfer będzie strzałem w dziesiątkę, ale rzeczywistość okazała się brutalna.

Poziom na zapleczu znacznie urósł względem poprzednich lat. Kilku zawodników się już na tym sparzyło, będąc pewnym, że pokonają rywali jedną ręką. Smektała po pierwszych pięciu kolejkach zdobywał ledwo 1,57 pkt/bieg. To była porażka, bo nawet jeśli nie liczono na zastąpienie 1 do 1 Aleksandra Łoktajewa, to jednak poziom 10 punktów na mecz powinien być dla niego osiągalny.

Smektała wypalił o końcu kariery, a później wrócił do formy

Były mistrz świata juniorów był już tak sfrustrowany, że po jednym z meczów wypalił wprost o końcu kariery. Później tego żałował i przyznał, że słowa o zmianie branży były spowodowane negatywnymi emocjami. Smektale nie szło od dłuższego czasu, więc był po prostu zrezygnowany. Później jednak wydarzyło się to, na co czekali wszyscy w Poznaniu.

Smektała stopniowo zaczął odzyskiwać formę. Walczył bark w bark z rywalami, a przede wszystkim wygrywał starty. Od momentu tamtego wywiadu zdobywa średnio około 2,02 pkt/bieg. W ogólnym rozrachunku daje to średnią 1,88. Teraz wskoczył do TOP16 najskuteczniejszych zawodników, a jeszcze niedawno krzątał się w połowie całej stawki.

Wciąż ma mankamenty do poprawy, tak może wrócić do Ekstraligi

Polak nadal ma jednak rezerwy, bo kibice mogą mu zarzucić słabą skuteczność w wyścigach nominowanych. W ten sposób tylko zremisowano domowe starcie z Krosnem, jak i wyjazdowe w Łodzi. To były kluczowe spotkania, ponieważ PSŻ-owi zabrakło jedynie punktu, aby awansować do fazy play-off.

Najważniejsze jest jednak, że Smektała wrócił na dobre tory i w perspektywie kolejnego sezonu może być jeszcze lepszy. W Poznaniu marzą bowiem, żeby w najbliższych latach włączyć się do walki o awans. Najpewniej nie stanie się to w przyszłym sezonie, ale daje to nadzieję na przyszłość. Obie strony mają w tym interes. PSŻ chce Ekstraligi, a Smektałę w formie stać na powrót do elity. W tym momencie wydaje się to najlepszą ścieżką.

Bartosz Smektała

Bartosz Smektała

Bartosz Smektała w rozmowie z Ryanem Douglasem

