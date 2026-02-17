O krok od hitowego transferu. Gwiazda ligi się wygadała

- Byłem o krok od Unii Leszno - powiedział Tobiasz Musielak w programie "Home Track". Okazuje się, że żużlowiec przed rokiem miał już ustalone warunki kontraktu z macierzystym klubem. Dlaczego ostatecznie nie doszło do podpisania umowy?

Unia postawiła na inną opcję

Musielak to postać bardzo dobrze znana w całym Lesznie. Wspólnie z klubem świętował m.in. Drużynowe Mistrzostwo Polski. Był też kapitanem drużyny. W ostatnich latach reprezentował jednak barwy innych drużyn.

Okazuje się, że przed sezonem 2025 mógł wrócić do Unii. Zasadniczo zawodnik był już po słowie z prezesem Józefem Dworakowskim. - Byłem przygotowany na powrót - mówi w rozmowie z Mateuszem Kędzierskim.

Koniec końców do podpisania kontraktu nie doszło. Prezes Piotr Rusiecki postanowił postawić na Josha Pickeringa, a Musielak musiał szukać innego klubu. Wybór padł na Cellfast Wilki Krosno.

Musielak wiąże przyszłość z Wilkami

Zespół z Krosna to jeden z faworytów do wygrania 2. Metalkas Ekstraligi. - Naszym celem jest awans - mówi zawodnik, który po ewentualnym sukcesie chciałby pozostać tym klubie. - Jest mi tam bardzo dobrze - dodaje.

Ciekawostką jest też fakt, że mimo tego, iż sezon jeszcze nie ruszył, to Musialak już teraz miał zapytania ze strony innych ośrodków na... 2027 rok. Tematu rozmów jednak nie ma. Żużlowiec przyznaje, że na razie skupia się na ruszających wkrótce rozgrywkach i pozostaje wierny Wilkom.

Tobiasz Musielak z mechanikami TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tobiasz Musielak dziękuje kibicom za doping. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tobiasz Musielak w akcji. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

