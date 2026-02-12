Nowy kontrakt a teraz takie informacje. 30 stopni na plusie, a Polak ogłasza

Ashley Holloway to uznana marka na żużlowym rynku. Dzięki niemu byliśmy rok temu świadkami pasjonującej walki o złoto w Grand Prix. Mało kto wierzył, że Bartosz Zmarzlik może mieć godnego konkurenta, a tu wyskoczył Brady Kurtz, który jeździł właśnie na silnikach Hollowaya.

Drzwi warsztatu się nie zamykają. Nowy Polak na pokładzie

Mistrzowska rywalizacja zakończona minimalną porażką Kurtz (złoto przegrał o 1 punkt) zrobiła Holloway'owi świetną reklamę. Drzwi jego warsztatu już się nie zamykają, wielu chce mieć jego silniki. Do Holloway'a ruszył też Robert Chmiel, który dwa lata temu zaskoczył żużlowy świat na Stadionie Śląskim, gdzie pojechał w finałowej rundzie cyklu i zdobył aż 10 punktów. Niedługo potem Polak podpisał kontrakt z Orłem Łódź i choć nadal wielu uważało, że Śląski to przypadek, Chmiel pokazał, że warto na niego stawiać.

Orzeł chciał go zatrzymać, miał już nawet gotowy kontrakt w szufladzie, ale Chmielowi zamarzyło się coś więcej. Poszedł do Cellfast Wilków Krosno, gdzie będzie bił się o awans do PGE Ekstraligi. I już pokazuje, że chce zrobić wszystko, żeby to się udało i żeby on wjechał do elity z nową drużyną. Temu ma służyć podpisany przez Chmiela kontrakt na współpracę z Holloway'em.

Chmiel wywalczył sobie taki zapis w umowie

Polak ma startować głównie na silnikach Holloway'a, ale wywalczył też sobie zapis o dalszej współpracy z Niemcem Martinem Smolinskim. Holloway zwykle nie zgadza się na takie rzeczy, ale Chmiel nie startuje w Grand Prix, a poza tym obiecał, że będzie się trzymał zasad fair play (nie będzie woził silników Hollowaya do Smolinskiego na serwis), więc Anglik przymknął oko.

I od razu trzeba powiedzieć, że ta umowa może dać Wilkom finał, czy wręcz upragniony awans. Dotąd bowiem mówiło się, że w Wilkach pewna jest dobra jazda Jasona Doyle'a, Luke'a Beckera i Tobiasza Musielaka. Chmiel był uważany za zagadkę. Jeśli jednak Polak wyciągnie maksa z silników Hollowaya, to Wilki mogą zmieść konkurencję.

Chmiel zaprzeczył wszelkim teoriom

A wszystko jest o tyle możliwe, że rok temu Chmiel, jeszcze w barwach Orła, wystąpił w Krośnie i zdobył 10 punktów na przekór wszystkim krążącym teorią o torze w Krośnie. Bo mówi się, że tam się nie da jeździć na silnikach Flemminga Graversena. Zwłaszcza wtedy, gdy jest ciepło. Chmiel pojechał na silniku Graversena i błyszczał mimo 30 stopni na plusie. A warto wiedzieć, że taki Jakub Jamróg, który wtedy jeździł dla Wilków, miał silniki Graversena, ale zakładał je tylko wtedy, gdy było chłodno. Na ciepłe dni miał silniki od Petera Johnsa.

I choć ubiegłoroczna jazda Chmiela była zaprzeczeniem o szkodliwości silników Graversena w Krośnie, to po sezonie pozbył się on tego sprzętu. Wtedy mówiono, że to z powodu krążącej legendy. Dziś wiemy, że już wtedy Chmiel szykował się do współpracy z Holloway'em, bo chce, by te 10 punktów na mecz stało się normą.

Stadion Śląski w trakcie finałowej rundy Tauron SEC. W kółeczku bohater imprezy Robert Chmiel. Dominik Gajda/Paweł Wilczyński East News

Brady Kurtz i tuner Ashley Holloway. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Andrzej Lebiediew i Ashley Holloway. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

