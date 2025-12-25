Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie wytrzymał rozłąki i wrócił. Będzie startował ku boku legendy, "To bliski mi człowiek"

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Takie historie w sporcie zdarzają się rzadko. Po roku przerwy jeden z najbardziej charyzmatycznych zawodników wraca do klubu, w którym czuł się najlepiej. To nie jest zwykły transfer, to powrót "do domu" i do ludzi, którzy go pokochali. Ale to nie wszystko. W nowym sezonie stworzy duet ze swoim wieloletnim idolem i mentorem. - To bliski mi człowiek - mówi wprost Gleb Czugunow, przy okazji zapowiadając walkę o najwyższe cele, wbrew przewidywaniom ekspertów.

Dwóch mężczyzn z tatuażami na szyi, jeden ubrany w czarną czapkę oraz ubrania z logotypami sponsorów sportowych, drugi w beżowej bluzie z kapturem i czapce z daszkiem. Obaj patrzą w różne strony, w tle widoczni inni ludzie.
Gleb Czugunow wraca do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam będzie jeździł ze swoim idolemTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Paweł Wilczyński

Dla kibiców w Ostrowie to wiadomość roku. Czugunow w sezonie 2024 był absolutnym liderem drużyny, wykręcając trzecią średnią w lidze (2,241). Choć potem trafił do Ekstraligi w barwach ROW-u Rybnik, sentyment do Wielkopolski pozostał. Teraz historia zatacza koło, a Czugunow wraca bogatszy o doświadczenia i głodny sukcesu.

    "Jeden z najlepszych sezonów w karierze"

    Zawodnik w rozmowie z mediami klubowymi przyznał wprost: to nie wyniki, a ludzie sprawili, że chciał tu wrócić.

    - Chciałbym powiedzieć, że bardzo lubię kibiców z Ostrowa. 2024 rok wspominam jak jeden z najlepszych w swojej karierze nie pod względem wyników, tylko pod względem atmosfery, która bez kibiców nie byłaby możliwa - mówi szczerze Czugunow.

    - Są to ludzie z dużą miłością do miasta oraz żużla. Dziękuję wam i mam nadzieję, że na stadionie będzie jak najmniej pustych miejsc, do zobaczenia - dodaje.

    Duet z idolem. "Tai to bliski mi człowiek"

    Powrót Czugunowa ma dodatkowy smaczek. W Ostrowie doszło do wielkiej przebudowy (dołączyli m.in. Chris Holder i Jakub Krawczyk), ale największym hitem jest obecność Taia Woffindena. Czugunow nigdy nie ukrywał, że Brytyjczyk to jego wzór, a ich relacja wykracza poza tor.

    - W kontekście współpracy w teamie dobre relacje mają duże znaczenie. Tai jest dla mnie bliskim człowiekiem, resztę chłopaków darzę dużą sympatią - podkreśla Czugunow.

    Jednocześnie zaznacza, że sama przyjaźń meczu nie wygra. - To jest może nie decydujący czynnik, ale niezbędny dla osiągnięcia celu. Jednak myślę, że trzeba uważać, by zachować w tym wszystkim dyscyplinę i dużo pracować - stwierdził.

    Ostrów Wielkopolski utrze nosa faworytom?

    Podczas gdy eksperci przewidują walkę o awans pomiędzy Bydgoszczą a Krosnem, Czugunow wierzy w siłę swojego zespołu. Moonfin Malesa Ostrów, stawiana w roli "trzeciej siły", może okazać się czarnym koniem rozgrywek.

    - Oj, nie wiem, można gdybać, ale chyba nie ma sensu. Myślę, że mamy bardzo mocny skład z dużym potencjałem na awans, trzeba dużo pracować i omijać kontuzje, żeby go wykorzystać - kończy optymistycznie nowy nabytek ostrowian.

    Gleb Czugunow melduje się w drużynie ROW-u Rybnik.
    Gleb Czugunow melduje się w drużynie ROW-u Rybnik.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Gleb Czugunow przekazuje mechanikowi swoje uwagi.
    Gleb Czugunow przekazuje mechanikowi swoje uwagi.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
