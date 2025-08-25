Nie będzie wielkiego powrotu do Unii Leszno. Klub ma jednak inny plan

Unia Leszno przegrała na wyjeździe w Rzeszowie z drużyną Texom Stali. Jednopunktowa zaliczka rzeszowian to jednak zdecydowanie za mało, by marzyć o finale przed rewanżem w Lesznie. Wydaje się, że Unia może czuć się bezpiecznie przed rewanżem i myśleć powoli o ewentualnym starciu z Polonią, którą dwukrotnie rozbili w rundzie zasadniczej.

Keynan Rew nie trafi do Unii Leszno. Na stole jest inna koncepcja?

Według naszych nieoficjalnych informacji Keynan Rew nie trafi do Fogo Unii Leszno. Wiele wskazuje na to, że Australijczyk pozostanie w drużynie Texom Stali Rzeszów, więc Stelmet Falubaz Zielona Góra też obszedłby się w takim przypadku smakiem. To jednak dla Unii żadne zmartwienie, bo Ci mogą postawić na Nazara Parnickiego. Dla samego zawodnika to większa ilość jazdy, a bez wątpienia będzie jednym z czołowych U24 w PGE Ekstralidze.

Wszystko wskazuje, że do klubu trafi także Piotr Pawlicki, posiadając do tego Janusza Kołodzieja i Grzegorza Zengotę klub może postawić na zagranicznego juniora. Tu pojawia się szansa dla Beau Baileya. Australijczyk jest najbardziej utalentowanym młodzieżowcem w swoim kraju, w wieku niespełna 16 lat ma na koncie ogromne sukcesy. W cyklu Speedway Grand Prix 3 jest przecież multimedalistą. Zawodnik miał już okazję trenować w Lesznie, gdzie wyglądał fenomenalnie. Bez problemu może wygryźć ze składu Antoniego Mencela. Mówi się, że mocne zainteresowanie zawodnikiem było też ze strony Falubazu, ale najprawdopodobniej żużlowy diament będzie bronić barw Unii Leszno.

Unia Leszno będzie niezwykle groźna. Tej pary bałby się każdy

Oczywiście, najpierw Unia musi awansować do PGE Ekstraligi. Wydaje się, że nikt z kibiców w Lesznie nie bierze pod uwagę innego scenariusza. Klub jest na fali i przez cały sezon zasadniczy udowodnił, że mają najlepszy zespół, wobec tego nic dziwnego, że Unia może powoli układać skład na najlepszą ligę świata.

Jeśli scenariusz z Beau Baileyem się sprawdzi, to Unia będzie mieć jedną z najlepszych par juniorskich w lidze. Para Bailey-Mania będzie budzić strach każdego rywala. Taka koncepcja drużyny jest bardzo ciekawa. Wydaje się, że ten zespół może być przepełniony ambicją. Jeżeli ostatecznie Unia zbuduje taki skład, to prawda jest taka, że będzie mogła napsuć każdemu krwi.

