Nici z głośnego transferu. Polak do wzięcia w promocyjnej cenie
Mateusz Szczepaniak miał wrócić do Moonfin Malesy Ostrów Wlkp., ale z tego transferu ostatecznie nie wyszło nic. Klub postawił na solidne wzmocnienia i ściągnięcie gwiazd. Aktualny kapitan Unii Tarnów musi teraz szukać nowego pracodawcy. Priorytet to pozostanie w 2. Metalkas Ekstralidze. O to jednak łatwo nie będzie. Znamy szczegóły.
Kilka tygodni temu zapowiadało się na powrót Mateusza Szczepaniaka do Ostrowa Wielkopolskiego. Tamtejsi działacze poważnie rozważali jego kandydaturę, jednak ostatecznie postawili na gwiazdy pokroju Taia Woffinden, Chrisa Holdera i Gleba Czugunowa, więc z transferu nic nie wyszło.
Mateusz Szczepaniak chce zostać w 2. Metalkas Ekstralidze
Na razie zawodnik koncentruje się na znalezieniu klubu na zapleczu PGE Ekstraligi. Opcji wiele jednak nie ma. Kadry na sezon 2026 nie ma jeszcze zamknięty Orzeł Łódź i ROW Rybnik. Z naszych informacji wynika, że w obu klubach Szczepaniak jest rozważany, choć nie jako opcja numer jeden.
Teoretycznie miejsce mogłoby znaleźć się jeszcze w Stali Rzeszów, choć tam czekają przede wszystkim na wyjaśnienie przyszłości Pawła Przedpełskiego, który ciągle pozostaje marzeniem działaczy.
Pozycja Szczepaniaka nie jest więc łatwa, choć w podobnej sytuacji był przed rokiem, gdzie z powodu braku ofert musiał wybrać Unię Tarnów, która była przysłowiową randką w ciemno. Doświadczony żużlowiec spokojnie mógłby zaś liczyć na kontrakt i status gwiazdy w Krajowej Lidze Żużlowej, jednak to na razie opcja numer dwa.
Szczepaniak ma za sobą trudny sezon
Tegoroczny sezon żużlowiec zakończył z dwudziestą dziewiątą średnią w lidze na poziomie 1,702 pkt./bieg. Te liczby może wielkiego wrażenia nie robią, ale trzeba pamiętać, że to był dla niego bardzo wymagający rok. Sytuacja wokół Unii Tarnów była nieciekawa, a klub nie płacił na bieżąco. Poza wszystkim Szczepaniak jako kapitan angażował się także w życie klubu. Był na pierwszym froncie rozmów z klubowymi działaczami. Nie buntował się, a wręcz przeciwnie - zaciskał zęby i starał się jechać jak najlepiej.
Swoją drogą taka Unia Tarnów bardzo chętnie pozostawiłaby swojego kapitana w drużynie na kolejny sezon, bo z niektórych źródeł słychać zapowiedzi o odbudowie klubu i chęciach walki o awans. Szczepaniak musiałby jednak po pierwsze nie znaleźć klubu wyżej, a po drugie dostać konkretne gwarancje finansowe, że sytuacja z tego roku się nie powtórzy.
Poza wszystkim trzeba pamiętać, że Szczepaniak równie dobrze może podpisać kontrakt warszawski i poczekać ze znalezieniem klubu spokojnie do wiosny. Tak zrobił w tym roku choćby Grzegorz Walasek, który później trafił do Ostrowa i wyszedł na tym naprawdę dobrze.