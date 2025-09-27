Nici z głośnego transferu. Polak do wzięcia w promocyjnej cenie

Kilka tygodni temu zapowiadało się na powrót Mateusza Szczepaniaka do Ostrowa Wielkopolskiego. Tamtejsi działacze poważnie rozważali jego kandydaturę, jednak ostatecznie postawili na gwiazdy pokroju Taia Woffinden, Chrisa Holdera i Gleba Czugunowa, więc z transferu nic nie wyszło.

Mateusz Szczepaniak chce zostać w 2. Metalkas Ekstralidze

Na razie zawodnik koncentruje się na znalezieniu klubu na zapleczu PGE Ekstraligi. Opcji wiele jednak nie ma. Kadry na sezon 2026 nie ma jeszcze zamknięty Orzeł Łódź i ROW Rybnik. Z naszych informacji wynika, że w obu klubach Szczepaniak jest rozważany, choć nie jako opcja numer jeden.

Teoretycznie miejsce mogłoby znaleźć się jeszcze w Stali Rzeszów, choć tam czekają przede wszystkim na wyjaśnienie przyszłości Pawła Przedpełskiego, który ciągle pozostaje marzeniem działaczy.

Pozycja Szczepaniaka nie jest więc łatwa, choć w podobnej sytuacji był przed rokiem, gdzie z powodu braku ofert musiał wybrać Unię Tarnów, która była przysłowiową randką w ciemno. Doświadczony żużlowiec spokojnie mógłby zaś liczyć na kontrakt i status gwiazdy w Krajowej Lidze Żużlowej, jednak to na razie opcja numer dwa.

Szczepaniak ma za sobą trudny sezon

Tegoroczny sezon żużlowiec zakończył z dwudziestą dziewiątą średnią w lidze na poziomie 1,702 pkt./bieg. Te liczby może wielkiego wrażenia nie robią, ale trzeba pamiętać, że to był dla niego bardzo wymagający rok. Sytuacja wokół Unii Tarnów była nieciekawa, a klub nie płacił na bieżąco. Poza wszystkim Szczepaniak jako kapitan angażował się także w życie klubu. Był na pierwszym froncie rozmów z klubowymi działaczami. Nie buntował się, a wręcz przeciwnie - zaciskał zęby i starał się jechać jak najlepiej.

Swoją drogą taka Unia Tarnów bardzo chętnie pozostawiłaby swojego kapitana w drużynie na kolejny sezon, bo z niektórych źródeł słychać zapowiedzi o odbudowie klubu i chęciach walki o awans. Szczepaniak musiałby jednak po pierwsze nie znaleźć klubu wyżej, a po drugie dostać konkretne gwarancje finansowe, że sytuacja z tego roku się nie powtórzy.

Poza wszystkim trzeba pamiętać, że Szczepaniak równie dobrze może podpisać kontrakt warszawski i poczekać ze znalezieniem klubu spokojnie do wiosny. Tak zrobił w tym roku choćby Grzegorz Walasek, który później trafił do Ostrowa i wyszedł na tym naprawdę dobrze.

Marko Lewiszyn w rozmowie z Mateuszem Szczepaniakiem Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Marko Lewiszyn i Mateusz Szczepaniak Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Robert Chmiel, Mateusz Szczepaniak Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński