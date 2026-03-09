Nagły zwrot akcji. ws. transferu. Na jaw wyszły nowe fakty

Szymon Bańdur w drugiej połowie sezonu 2025 przegrał rywalizację z Jakubem Wieszczakiem i w konsekwencji stracił miejsce w drużynie. Zimą do Krosna przyszedł Radosław Kowalski, który ma być liderem formacji młodzieżowej. Bańdur musiał więc zacząć szukać sobie nowego klubu.

Zwrot akcji ws. Bańdura. Może zostać w Wilkach

Jeszcze na początku 2026 roku prezes Grzegorz Leśniak mówił nam, że do klubu nie wpłynęła żadna oficjalna oferta za Szymona Bańdura. I to po mimo tego, że działacze otwarcie mówili o planach względem tego zawodnika.

Bańdur miał więc zostać w klubie i spokojnie poczekać na start rozgrywek. Tymczasem rodzi się przed nim niespodziewana szansa. Okazuje się bowiem, że zabiegowi został poddany Jakub Wieszczak, o czym informował portal WP. Najpewniej nie zdąży on przygotować się na start sezonu. W tej sytuacji Wilki muszą sięgnąć po opcję numer trzy, czyli Szymona Bańdura.

Ten ma teraz wszystko w swoich rękach, bo jeśli zaliczy udany start, to może utrzymać miejsce w składzie. Zadanie nie będzie łatwe, bo Wieszczak przed rokiem zaliczył duży progres i pokazał, że potrafi być skuteczny. Poza tym Wilki na pierwszy mecz udadzą się do Bydgoszczy. Trudniejszego terenu o miejsce w składzie Bańdur nie mógł wylosować. Tym bardziej, że przeciwko niemu stanie najsilniejszy młodzieżowy duet w lidze - Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak.

To będzie alternatywa dla Bańdura

Z drugiej jednak strony nawet, jeśli coś pójdzie nie tak po myśli zawodnika i straci miejsce w składzie po powrocie Wieszczaka, to ciągle będzie miał szansę na wypożyczenie. Warunek jest taki, aby nie zdobył więcej niż 12 punktów.

W meczu przeciwko Polonii z pewnością się to nie wydarzy. Mało prawdopodobne jest to, aby ten wynik osiągnął w kolejnym spotkaniu. Drzwi do ewentualnego odejścia wciąż będą więc uchylone. Zgodę oczywiście będą musiały wyrazić Wilki.

Szymon Bańdur i Krzysztof Sadurski Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Na zdjęciu: Szymon Bańdur Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kacper Andrzejewski i Szymon Bańdur. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

