Nagła zapaść polskiego talentu. Wszystko przez głośne rozstanie

Sebastian Szostak skończył wiek juniora i zderzył się z rzeczywistością. Polak po dziesięciu kolejkach jest najgorszym zawodnikiem do lat 24 w całej Metalkas 2. Ekstralidze. W Ostrowie znają już jedną z głównych przyczyń zapaści 22-latka. Wszystko zaczęło się od odejścia z klubu Mariusza Staszewskiego. - Za długo był przywiązany. Są nadal na łączach, ale to nie to samo - zauważa trener Kamil Brzozowski w rozmowie z Interia Sport.