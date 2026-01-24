Nagła kontuzja gwiazdy. Klub informuje, padły ważne słowa

Marcus Birkemose to nowy zawodnik U-24 Cellfast Wilków Krosno. Klub wiąże z Duńczykiem duże oczekiwania i ma nadzieję, że pomoże on drużynie wywalczyć awans do PGE Ekstraligi. Współpraca zaczęła się jednak od niefortunnej kontuzji nogi.

Tak wygląda stan zdrowia Marcusa Birkemose

Od feralnego upadku na motocrossie minął miesiąc. Okazuje się, że w Krośnie jak na razie są spokojni o stan zdrowia swojego zawodnika. - Rozpoczął rehabilitację w warunkach domowych. W międzyczasie pracuje nad górnymi partiami ciałami. W pierwszym tygodniu lutego jest umówiony na konsultację lekarską. Będzie miał wykonywane zdjęcie kontuzjowanej nogi. Następnie przyjedzie do Polski na dalszy etap rehabilitacji - tłumaczy nam Grzegorz Leśniak, prezes Wilków.

Duńczyk to olbrzymi talent, choć ma niełatwy charakter. Z tego też względu dobiegła końca jego przygoda ze Stalą Gorzów, gdzie nie udało mu się pokazać pełni potencjału. W Krośnie mają jednak konkretny plan na tego żużlowca. Klub jest z nim w stałym kontakcie - podobnie jak z menedżerem Marcusa Birkemose. Władze Wilków przekonują nas, że 23-latek tak dobrze przygotowany do sezonu jeszcze nigdy nie był.

- Jesteśmy w kontakcie z zawodnikiem i jego menedżerem. Nie ma zagrożenia, aby nie był gotowy na start sezonu. W końcówce lutego udajemy się na kilkudniowe zgrupowanie do Arłamowa oraz prezentację w Krośnie. Marcus będzie z nami. Kolejno planujemy wyjazd na tor. Jednocześnie mogę dodać, że żużlowiec pracuje nad odpowiednim przygotowaniem sprzętowym. Dokładnie czyni to jego mechanik Michał Jańczak. Uważam, że tak dobrze przygotowany sprzętowo do rozgrywek w Polsce Marcus Birkemose jeszcze nigdy nie był - zapewnia działacz.

Birkemose to ważny element układanki

Dla Wilków dobra forma tego zawodnika może mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki o upragniony awans. Faworyzowana Polonia Bydgoszcz ma olbrzymią siłę rażenia. Krośnianie potrzebują więc równej jazdy całego zespołu, aby być w stanie rzucić wyzwanie zespołowi Dariusza Śledzia.

Inna sprawa, że Birkemose i spółka szczytu formy nie muszą osiągnąć wcale na wiosnę. Najważniejsza rozgrywka, czyli spotkania finałowe, odbędą się dopiero we wrześniu. To wtedy rozdane zostaną wszystkie karty.

Marcus Birkemose w 2025 startował dla Wybrzeża Gdańsk. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Grzegorz Leśniak i Michał Finfa po podpisaniu kontraktu z Marcusem Birkemose. Wilki Krosno materiały prasowe

Marcus Birkemose stoi przed ostatnią szansą Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

