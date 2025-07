Na tym transferze zaoszczędzą pół miliona. Zrobią złoty interes

Można by napisać niezłą sagę związaną z pozyskaniem zawodnika U-24 przez Unię Tarnów. Beniaminek nie zdążył zakontraktować nikogo takiego w listopadowym okienku transferowym. Później działacze przymierzali się do wypożyczenia. Giełda nazwisk była bogata. Mówiło się m.in. o Francisie Gustie, Mikołaju Czapli, Mateuszu Dulu, czy Jakubie Stojanowskim. Ostatecznie żaden nie trafił do beniaminka 2. Metalkas Ekstraligi.