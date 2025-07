Na ten transfer nie ma już szans. "Długo mu tego nie wybaczą"

Unia pożegnała Andrzeja Lebiediewa i Bartosza Smektałę, kontraktując w jedno wolne miejsce Josha Pickeringa. W dodatku postawiono na 16-letniego debiutanta, czyli Kacpra Manię w miejsce wypożyczonego do Zielonej Góry Damiana Ratajczaka. Na razie ta wizja się sprawa, bo zespół jest liderem Metalkas 2. Ekstraligi i pewnie zmierza po upragniony awans.

W Lesznie postawiono wszystko na jedną kartę i po spadku przedłużono umowy na kolejne dwa lata z Januszem Kołodziejem i Grzegorzem Zengotą. To samo uczyniono także z Nazarem Parnickim. Pewny swojej posady na przyszły rok może być również Benjamin Cook. Problem pojawia się przy obsadzeniu ostatniej seniorskiej pozycji. Nikt nie oczekiwał po Pickeringu samych dwucyfrówek, ale dyspozycja Australijczyka z meczu na mecz wygląda coraz gorzej.

Pickering męczy się z rywalami na poziomie 2. Ekstraligi, a co dopiero, gdyby miał podjąć walkę w PGE Ekstralidze. - Nawet gdybym uważał, że Pickeringa trzeba się pozbyć, nie powiedziałem tego publicznie w czasie sezonu . Teraz potrzebuje pewności i wiary w siebie. Każda taka negatywna wypowiedź powoduje u niego nerwówkę. Nie chcę powtórki Polonii Bydgoszcz z zeszłego roku - mówi nam Rufin Sokołowski.

Unia po awansie może zaryzykować i dać 28-latkowi drugą szansą. Jeśli tak się stanie, to grozi to ponowną walką o utrzymanie, w której leszczynianie nie byliby wcale głównym faworytem. Działacze najchętniej nie chcieliby wydawać więcej niż 700-800 tysięcy złotych za podpis, lecz koło nosa przeszedł już im Ryan Douglas, a wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie z Luke'iem Beckerem. Z oboma zawodnika nie podjęto nawet żadnych wstępnych rozmów. Ten pierwszy wybrał pozostanie w Poznaniu, a Amerykanin jest bliski porozumienia z Włókniarzem Częstochowa.