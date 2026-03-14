Na ten moment czekali całą zimą. Jeden problem mają już z głowy

Moonfin Malesa Ostrów to kolejny klub, który wyjechał na swój domowy tor. Frekwencja dopisała. Są pierwsze dobre informacje.

Chris Holder wrócił do zdrowia

Już nie ma powodów do obaw, w jakie formie będzie po kontuzji, jakiej nabawił się zimą w Australii. Żużlowiec w rozmowie z klubowymi mediami potwierdził, że po urazie nie ma już śladów. Zresztą w tygodniu trenował już gościnnie na Moto Arenie w Toruniu.

A wracając do premierowego treningu w Ostrowie, to w miejscowym parku maszyn nie zabrakło nowych twarzy zespołu - w tym m.in. Gleba Czugunowa, Jakuba Krawczyka, czy trenera Tomasza Bajerskiego. Teraz wszyscy czekają na przyjazd największej gwiazdy zespołu, czyli Taia Woffindena.

Wszystkie oczy zwrócone na niego

Brytyjczyk ma już za sobą pierwsze treningi na torze, choć akurat nie odbył ich w Polsce. Ostatnie tygodnie i miesiące dla byłego mistrza świata to nieustanna walka o powrót do pełni zdrowia i sportu - jego celem są bowiem nie tylko starty w polskiej lidze, ale także jazda w cyklu Grand Prix.

Ten temat rozpala żużlowe środowisko, bo chodzą słuchy, że Brytyjczyk ostatecznie wycofa się ze zmagań o mistrzostwo świata, a jego miejsce zajmie Nazar Parnicki. Oficjalnego potwierdzenia ciągle jednak nie ma. Mówi się, że Woffinden chce sprawdzić się w rywalizacji na torze i dopiero wtedy podejmie decyzję.

W każdym razie dla klubu z Ostrowa kluczowe jest to, aby żużlowiec był w pełni formy, bo jego rola w drużynie ma być w nadchodzącym sezonie istotna. Kontraktowany był jako lider, który poprowadzi zespół do finału 2. Metalkas Ekstraligi.

