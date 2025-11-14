Mocne słowa prezesa o polskim klubie. "Muszą każdego przelicytować"

Tai Woffinden, Chris Holder, Gleb Czugunow, Jakub Krawczyk. To nowy kwartet w drużynie z Ostrowa Wielkopolskiego. Jeszcze parę sezonów temu, takie nazwiska budziłyby ogromny respekt nawet w PGE Ekstralidze. W klubie już myślą, jak przywrócić ich na dobre tory, bo jeśli to się uda, to mogą być w stanie nawet awansować do elity, co byłoby sporym zaskoczeniem.

Luke Becker nie wierzył w utrzymanie. Kombinował na boku

Amerykanin zaczął kapitalnie sezon, na torach pierwszoligowych siał prawdziwe spustoszenie. Niestety, podczas spotkania z Abramczyk Polonią Bydgoszcz zaliczył katastrofalny w skutkach upadek, który spowodował uraz kręgosłupa. Wrócił dosyć szybko, a w fazie play-down znów wyglądał bardzo dobrze. Pomógł utrzymać Moonfin Malesę Ostrów w lidze i pożegnał się z klubem.

- To trzeba jego zapytać. Ja myślę, że Luke Becker chyba za bardzo nie wierzył w nasze utrzymanie w Metalkas 2. Ekstralidze i zaczął szukać, rozmawiać, coś kombinować na boku. Nie wiem czy się nie pospieszył i zbyt pochopnie nie podjął decyzji, ale to już jego sprawa. Czas pokaże. Z tego co wiem, to jeszcze jak był w szpitalu, to dogadał się z innym klubem. Jest dorosły, wie co robi. Czy nie próbowaliśmy? Jak się z kimś papier podpisze, to nie ma już co próbować - mówi w rozmowie z "Tygodnikiem Żużlowym".

Wilki Krosno muszą każdego przelicytować. Górski mówi o tym wprost

Miasto Krosno jest położone na Podkarpaciu. Znajduje się ok. 70 kilometrów od przejścia granicznego ze Słowacją w Radoszycach, czy 40 kilometrów od przejścia w Barwinku. To pokazuje, że w stosunku do innych ośrodków w kraju jest bardzo oddalone i wysunięte. Wobec tego zawodnicy, albo ich team z zachodu, czy z Skandynawii mają do pokonania sporą odległość, by dostać się do Krosna.

- Krosno musi każdego przelicytować, jeśli chce mieć dobrego zawodnika. Proszę spojrzeć na mapę. Myślę, że Krosno jest w takiej sytuacji, że z urzędu musi dać większe pieniądze, żeby pozyskać i przekonać zawodnika. Rozmawiam z zawodnikami i mówią jasno, że kiedy jeżdżą w Szwecji czy Danii, to logistycznie mają bliżej do lotniska, dojadą i są na miejscu. Ale cały ich team i mechanicy muszą tłuc się kawał drogi - wyjaśnia.

Od lewej: Waldemar Górski, prezes klubu z Ostrowa i Mariusz Puszakowski, mechanik Chrisa Holdera Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Chris Holder i Tai Woffinden mają poprowadzić drużynę z Ostrowa do awansu Łukasz Trzeszkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Greg Hancock i Luke Becker Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński