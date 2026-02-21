Przez lata w środowisku kibicowskim relacje między ROW-em Rybnik a Górnikiem Zabrzem były bardzo dobre. Fani Górnika wielokrotnie pojawiali się również na trybunach stadionu żużlowego przy ulicy Gliwickiej, by dopingować "Rekiny", co działało także w drugą stronę. To także tłumaczy, dlaczego Lukas Podolski odczuwa sympatię do rybnickiego klubu.

"Poldi" wchodzi do gry. ROW Rybnik podał szczegóły

W czwartek, 7 marca, odbędzie się oficjalne spotkanie żużlowców z kibicami. Zaproszenie do roli współprowadzącego tę imprezę przyjął Lukas Podolski - złoty medalista mundialu w Brazylii (2014) i obecny, charyzmatyczny filar Górnika.

Klub przekazał radosną nowinę w swoich mediach społecznościowych, budując napięcie przed wydarzeniem - Kochani Kibice! Na początek info: współprowadzącym naszej prezentacji jest Pan L.P. 10. Oczywiście będzie on towarzyszyć najlepszej dziennikarce sportowej - Anicie Mazur. Reszta atrakcji i informacje niebawem. Obserwujcie nasze media społecznościowe - czytamy w komunikacie.

Szara rzeczywistość i cel: przetrwanie

Obecność wielkiej gwiazdy futbolu z pewnością przyciągnie tłumy, jednak sportowa rzeczywistość w Rybniku po bolesnym spadku z elity jest dość prozaiczna. Działacze Innpro ROW-u nie szaleli na giełdzie transferowej i zbudowali skład, który na papierze nie jest faworytem do szybkiego powrotu na szczyt.

Barw rybnickiego zespołu w nadchodzących zmaganiach Metalkas 2. Ekstraligi bronić będą m.in.: Wiktor Lampart, Jakub Jamróg, Patryk Wojdyło, Jan Kvech, Jesper Knudsen

Eksperci są zgodni: celem numer jeden dla rybniczan będzie w tym roku spokojne utrzymanie się na zapleczu elity. Nikt nie pompuje balonika o nazwie "awans". Niemniej, z tak mocnym wsparciem marketingowym na starcie sezonu, zespół z pewnością będzie mógł liczyć na gorący doping swoich wiernych fanów.

Luka Podolski w barwach Górnika AFP

Krzysztof Mrozek, prezes ROW-u Rybnik z Maxem Fricke. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Prezes Krzysztof Mrozek pali marynarkę. W tle Jakub Jamróg i Maksym Borowiak. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Arthur Fils - Jakub Mensik. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport