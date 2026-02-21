Mistrz świata poprowadzi prezentację ROW-u Rybnik. Niesamowity ruch działaczy
Spadkowicz z PGE Ekstraligi może i nie zbudował na ten sezon żużlowej drużyny marzeń, by być faworytem do awansu, ale pod względem marketingowym właśnie odpalił prawdziwą bombę. Innpro ROW Rybnik ogłosił, że marcową oficjalną prezentację drużyny poprowadzi piłkarski mistrz świata i prawdziwa gwiazda Górnika Zabrze, czyli Lukas Podolski. Towarzyszyć mu będzie znana dziennikarka, Anita Mazur.
Przez lata w środowisku kibicowskim relacje między ROW-em Rybnik a Górnikiem Zabrzem były bardzo dobre. Fani Górnika wielokrotnie pojawiali się również na trybunach stadionu żużlowego przy ulicy Gliwickiej, by dopingować "Rekiny", co działało także w drugą stronę. To także tłumaczy, dlaczego Lukas Podolski odczuwa sympatię do rybnickiego klubu.
"Poldi" wchodzi do gry. ROW Rybnik podał szczegóły
W czwartek, 7 marca, odbędzie się oficjalne spotkanie żużlowców z kibicami. Zaproszenie do roli współprowadzącego tę imprezę przyjął Lukas Podolski - złoty medalista mundialu w Brazylii (2014) i obecny, charyzmatyczny filar Górnika.
Klub przekazał radosną nowinę w swoich mediach społecznościowych, budując napięcie przed wydarzeniem - Kochani Kibice! Na początek info: współprowadzącym naszej prezentacji jest Pan L.P. 10. Oczywiście będzie on towarzyszyć najlepszej dziennikarce sportowej - Anicie Mazur. Reszta atrakcji i informacje niebawem. Obserwujcie nasze media społecznościowe - czytamy w komunikacie.
Szara rzeczywistość i cel: przetrwanie
Obecność wielkiej gwiazdy futbolu z pewnością przyciągnie tłumy, jednak sportowa rzeczywistość w Rybniku po bolesnym spadku z elity jest dość prozaiczna. Działacze Innpro ROW-u nie szaleli na giełdzie transferowej i zbudowali skład, który na papierze nie jest faworytem do szybkiego powrotu na szczyt.
Barw rybnickiego zespołu w nadchodzących zmaganiach Metalkas 2. Ekstraligi bronić będą m.in.: Wiktor Lampart, Jakub Jamróg, Patryk Wojdyło, Jan Kvech, Jesper Knudsen
Eksperci są zgodni: celem numer jeden dla rybniczan będzie w tym roku spokojne utrzymanie się na zapleczu elity. Nikt nie pompuje balonika o nazwie "awans". Niemniej, z tak mocnym wsparciem marketingowym na starcie sezonu, zespół z pewnością będzie mógł liczyć na gorący doping swoich wiernych fanów.