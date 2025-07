Mistrz świata podjął decyzję ws. końca kariery. Klamka zapadła

W pewnym momencie frustracja u 26-latka była tak duża, że nie wytrzymał i po najgorszym meczu w sezonie wypalił wprost: jeśli to nadal ma tak wyglądać, trzeba będzie zmienić branżę. Teraz jednak bije się w pierś. - Żałuję tych słów . Zdobyłem wtedy 2 punkty z bonusem i po prostu trzeba było przeprosić kibiców. Wkładam w to bardzo dużo pracy i takie zdobycze punktowe mnie bolą. Wynik idzie w świat. Każdy z nas pracuje też na to, gdzie znajdzie się za rok. Nadal mam w sobie ambicję i chęć wygrywania . To nie zgasło - przyznaje wychowanek Unii Leszno.

Smektała jakiś czas temu wpadł w błędne koło. Bartosz popadł w problemy sprzętowe, a długotrwały brak prędkości odbił się też na psychice. Głowa zaś kulała, bo nie zdobywał wystarczającej ilości punktów. Bywało więc tak, że w końcu kiedy już coś znalazł, to i tak efekt nie był zadowalający, bo popełniał dużo błędów i odpuszczał w stykowych momentach. Ostatnie mecze napawają jednak małym optymizmem. Wygląda na to, że nie wszystko jeszcze stracone, jeśli chodzi o jedną z największych nadziei polskiego żużla ostatniej dekady.

Mentalnie czuję się coraz lepiej. Moja głowa jest już czystsza, niż miało to miejsce nieco wcześniej. Przed sezonem podjąłem decyzję, że chcę startować w Szwecji i Danii, ale niestety w Danii musiałem nagle szukać nowego klubu. Trening nigdy nie jest dobrym odzwierciedleniem. Szukałem dużo jazdy, bo to najlepsze rozwiązanie. Potrzebowałem rutyny, jeśli mam mecz w czwartek, to wolę w tej Danii pojechać dzień wcześniej, niż wyczekiwać cały tydzień w domu na spotkanie ligowe

W kuluarach od pewnego czasu można usłyszeć, że PSŻ Poznań w przeciągu kilku najbliższych lat chce się liczyć w walce o awans do PGE Ekstraligi. Klub miał dogadać się już z Marcinem Nowakiem, a poza tym szuka jeszcze jednego polskiego reprezentanta. Nie wiadomo jednak, co dalej ze Smektałą. Gdyby jednak przełożył obecną formę na cały przyszły sezon, ta średnia (1,68) byłaby znacznie wyższa, a on sam miałby szansę powrotu do Ekstraligi właśnie przez możliwy awans z PSŻ-em. - Na razie mamy robotę do zrobienia, intensywny tydzień, a później będziemy o tym myśleć. Trzeba zapytać osób decyzyjnych - uciął szybko temat.