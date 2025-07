Mistrz Polski rozbił bank. Kwota zwala z nóg

Przed tym sezonem doszło do hitowego transferu, w wyniku którego Szymon Woźniak zamienił Gezet Stal Gorzów na Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Mistrz Polski z 2017 roku na zapleczu PGE Ekstraligi spisuje się świetnie, będąc jednym z najlepszych zawodników rozgrywek. Za tym idzie także gratyfikacja finansowa, która zwala z nóg. Jeśli druga część sezonu będzie tak samo udana to Polak może zarobić jeszcze więcej niż w ubiegłym roku. To oznaczałoby kontrakt życia w karierze polskiego seniora wart ok. 2,5 mln złotych.