Mistrz Polski oszalał na tym punkcie. W tle 3 miliony złotych

Janusz Kołodziej legitymuje się obecnie średnią 2,552 pkt./bieg i jest zdecydowanym liderem w 2. Metalkas Ekstralidze. Jest jednak kilku zawodników, którzy mają więcej zdobytych punktów na swoim koncie. To jednak efekt specyficznej polityki startów, jaką zaplanował lider Fogo Unii Leszno. Wszystko podporządkował pod jeden cel.

Janusz Kołodziej bawi się na zapleczu PGE Ekstraligi

Były Indywidualny Mistrz Polski przez całą swoją karierę słynął z nieoczywistych wybór. Mniej więcej rok temu sensacyjnie zdecydował się na pozostanie w Lesznie po mimo spadku. W tym wszystkich miał jednak konkretny plan.

Od dłuższego czasu żużlowiec zmaga się z bolącymi barkami. Zimą udało się częściowo ten problem rozwiązać, choć niekiedy dyskomfort znów się pojawia. Kołodziej postawił więc w tym roku wszystko na ligowe starty i powrót Unii do PGE Ekstraligi. Całkowicie odpuścił zaś rywalizację w zawodach indywidualnych. Ostatnio głośno o tym, że nie zdecydował się przyjąć dzikiej karty na 3. finał SEC w Lesznie.

W tym nie ma jednak nic dziwnego, bo Kołodziej bardzo chce pojeździć na żużlu przez dobrych kilka lat, a do tego potrzebuje być w pełni sprawny i zdrowy. W tym momencie każdy upadek niósłby ryzyko odnowienia się kontuzji barków, a to byłby dla niego fatalny scenariusz. W najgorszym wypadku kolejny uraz mógłby doprowadzić nawet do zakończenia kariery.

Jeśli plan żużlowca wypali, to w przyszłym roku nie dość, że wróci do PGE Ekstraligi to znów rozważy starty w zawodach indywidualnych oraz rywalizację na arenie międzynarodowej. Na powrót do Grand Prix wielkich szans nie ma, ale w SEC zdobywał już medale i ponownie mógłby odegrać tam kluczowe role.

Na starty w ligach zagranicznych nie ma jednak szans. Kołodziej już kilka lat temu wyleczył się z długich i czasochłonnych podróży do Szwecji. Poza tym jest jednym z tych zawodników, którzy nie lubią zbyt często startować, a woli skupić się na spokojnym treningu i pracy ze sprzętem.

Kołodziej ograniczył starty, ale i tak rozbije bank

Swoją drogą już teraz można powiedzieć, że w tej całej polityce startowej żużlowiec nie wyjdzie stratny finansowo. Przez sezonem podpisał kontrakt z Unią, który gwarantował mu 900 tys. zł. za sam podpis. Stawka za punkt ma wynosić 9 tys. zł. Już teraz ma na swoim koncie 171 punktów, więc w ogólnym przeliczeniu daje nam to zarobek bliski 2,5 mln zł. A wszystko to w zaledwie 66 biegach.

Na tym oczywiście nie koniec, bo przed Unią najpewniej trzy ligowe spotkania. Jeśli Kołodziej zdobędzie w nich średnio 12 punktów, to na jego konto trafi kolejne 300 tys. zł. Zbliży się do magicznej granicy 3 milionów, ale w Lesznie nikt nie rwie z tego tytułu włosów z głowy. Liczy się awans i szybki powrót do PGE Ekstraligi. Kapitan ma drużynę doprowadzić do tego celu.

