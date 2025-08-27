Misja ratunkowa nowego prezesa. Potrzebuje cudu

Po odejściu Kamila Górala stołek prezesa Unii Tarnów pozostawał wolny. Aż do wczoraj, kiedy to władze kluby oficjalnie przekazały decyzję o swoim wyborze. Tym razem postawiono na człowieka z zewnątrz, wcześniej niezwiązanego z działalnością spółki.

Kim jest nowy prezes Unii Tarnów?

Samo CV nowego prezesa może budzić ciekawość. Artur Kędzior to prawnik z ponad 20-letnim doświadczeniem. Wcześniej pracował m.in. w domach maklerskich, gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu. W oficjalnym komunikacie klubu czytamy, że na płaszczyźnie sportowej działał przy współtworzeniu spółki Hutnik Kraków, a obecnie jest Wiceprezesem Zarządu Drugiej Ligi Piłkarskiej, stowarzyszenia zrzeszającego wszystkie 18 klubów Betclic 2 Liga.

To postać wcześniej nieznana w tarnowskim środowisku żużlowym. Kędzior jest jednak człowiekiem, który otrzymał rekomendację od Artura Lewandowskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej klubu. To o tyle istotna informacja, że teraz działania spółki mają zostać przyspieszone. Wcześniejsze "bezkrólewie" oraz brak spójnej wizji prowadzenia klubu przez akcjonariuszy nie pomagały w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Wiemy, że na liście obecnych priorytetów nowego prezesa jest znalezienie nowej osoby, która miałaby dołączyć do zarządu klubu i wspierać prezesa - szczególnie, jak chodzi o pozyskanie sponsorów. W planach jest też zwołanie walnego zgromadzenie, którego celem będzie zwiększenie kapitału spółki.

Unia ma nowego prezesa. Na razie więcej pytań niż odpowiedzi

Sytuacja wokół klubu pozostaje jednak napięta, a wielu kibiców z dużym dystansem podchodzi do trwających zmian. Na razie ciągle nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Unię. Pewne jest to, że zawodnicy porozumieli się z działaczami, a zaległości związane z wypłatami mają być realizowane na podstawie ustalonych harmonogramów. W cały proces osobiście angażował się Artur Lewandowski.

Zwiększenie kapitału spółki może okazać się kluczowe w kontekście wyprowadzenia klubu na prostą i otrzymania licencji na kolejne rozgrywki. W tym momencie trzeba zakładać, że Unia spadnie do Krajowej Ligi Żużlowej i tam będzie się odbudowywać. Chyba że działacze zachowują jakiegoś asa w rękawie. Nie ma jednak wątpliwości, że z obecną kadrą trudno będzie o sukces w meczu o utrzymanie, gdzie rywalem będzie drużyna z Łodzi lub Ostrowa.

