Misja ratunkowa nowego prezesa. Potrzebuje cudu

Jakub Czosnyka

Jakub Czosnyka

Żużlowa Unia Tarnów wreszcie ma prezesa. Władze klubu poinformowały o swoim wyborze, który padł na Artura Kędziora. To człowiek z bogatym doświadczeniem menedżerskim oraz w działalności klubów sportowych. Kibice pytają jednak, co dalej, bo za chwilę ich drużyna może z hukiem spaść z 2. Metalkas Ekstraligi. Do spłaty jest też bieżące zadłużenie względem zawodników.

Timo Lahti, lider Unii Tarnów
Timo Lahti, lider Unii TarnówPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Po odejściu Kamila Górala stołek prezesa Unii Tarnów pozostawał wolny. Aż do wczoraj, kiedy to władze kluby oficjalnie przekazały decyzję o swoim wyborze. Tym razem postawiono na człowieka z zewnątrz, wcześniej niezwiązanego z działalnością spółki.

Kim jest nowy prezes Unii Tarnów?

Samo CV nowego prezesa może budzić ciekawość. Artur Kędzior to prawnik z ponad 20-letnim doświadczeniem. Wcześniej pracował m.in. w domach maklerskich, gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu. W oficjalnym komunikacie klubu czytamy, że na płaszczyźnie sportowej działał przy współtworzeniu spółki Hutnik Kraków, a obecnie jest Wiceprezesem Zarządu Drugiej Ligi Piłkarskiej, stowarzyszenia zrzeszającego wszystkie 18 klubów Betclic 2 Liga.

To postać wcześniej nieznana w tarnowskim środowisku żużlowym. Kędzior jest jednak człowiekiem, który otrzymał rekomendację od Artura Lewandowskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej klubu. To o tyle istotna informacja, że teraz działania spółki mają zostać przyspieszone. Wcześniejsze "bezkrólewie" oraz brak spójnej wizji prowadzenia klubu przez akcjonariuszy nie pomagały w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Wiemy, że na liście obecnych priorytetów nowego prezesa jest znalezienie nowej osoby, która miałaby dołączyć do zarządu klubu i wspierać prezesa - szczególnie, jak chodzi o pozyskanie sponsorów. W planach jest też zwołanie walnego zgromadzenie, którego celem będzie zwiększenie kapitału spółki.

Unia ma nowego prezesa. Na razie więcej pytań niż odpowiedzi

Sytuacja wokół klubu pozostaje jednak napięta, a wielu kibiców z dużym dystansem podchodzi do trwających zmian. Na razie ciągle nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Unię. Pewne jest to, że zawodnicy porozumieli się z działaczami, a zaległości związane z wypłatami mają być realizowane na podstawie ustalonych harmonogramów. W cały proces osobiście angażował się Artur Lewandowski.

Zwiększenie kapitału spółki może okazać się kluczowe w kontekście wyprowadzenia klubu na prostą i otrzymania licencji na kolejne rozgrywki. W tym momencie trzeba zakładać, że Unia spadnie do Krajowej Ligi Żużlowej i tam będzie się odbudowywać. Chyba że działacze zachowują jakiegoś asa w rękawie. Nie ma jednak wątpliwości, że z obecną kadrą trudno będzie o sukces w meczu o utrzymanie, gdzie rywalem będzie drużyna z Łodzi lub Ostrowa.

Stadion Unii Tarnów. Trybuna główna.
Stadion Unii Tarnów. Trybuna główna.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Mecz Unii Tarnów.
Mecz Unii Tarnów.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Tłum entuzjastycznych kibiców na trybunach podnosi szaliki drużyny, wyraźnie świętuje wydarzenie sportowe, niektórzy mają megafony i bębny, widoczna jest energia i wspólnotowy duch.
Autona Unia TarnówPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
