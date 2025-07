Milionowy kontrakt gwiazdy, obsypali go złotem. Znamy dalsze kroki polskiego klubu

Zatrzymanie w składzie Ryana Douglasa było zadaniem numer jeden dla prezesa PSŻ-u, Jakuba Kozaczyka. To się udało, bo Australijczyk podpisał prekontrakt na kolejny rok.

Ryan Douglas związał się umową z PSŻ-em Poznań na sezon 2026. Zawodnik dał się przekonać do rocznego kontraktu. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, Ryan Douglas może liczyć w Poznaniu na 550 tysięcy złotych za podpis pod kontraktem oraz 5500 złotych za każdy zdobyty punkt.

Zakładając, że Australijczyk zdobędzie w przyszłym roku 220 punktów z bonusami (a to wynik realny. Obecnie w 9 meczach ma na swoim koncie 110 punktów) w 20 meczach, jego zarobki wyniosą 1 710 000 złotych. Na obecne standardy Metalaks 2 Ekstraligi, to naprawdę gwiazdorskie warunki. Włodarze PSŻ-u mówią jednym głosem - Ryan Douglas otrzymał ofertę nie do odrzucenia, a rozmowy kontraktowe były bardzo krótkie - przekazał Jakub Kozaczyk.