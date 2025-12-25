Miał oferty z najlepszej ligi świata, ale wybrał starty z idolem. Już tego nie kryje

Dla kibiców w Ostrowie to wiadomość roku. Czugunow w sezonie 2024 był absolutnym liderem drużyny, wykręcając trzecią średnią w lidze (2,241). Choć potem trafił do Ekstraligi w barwach ROW-u Rybnik, sentyment do Wielkopolski pozostał. Teraz historia zatacza koło, a Czugunow wraca bogatszy o doświadczenia i głodny sukcesu.

"Jeden z najlepszych sezonów w karierze"

Zawodnik w rozmowie z mediami klubowymi przyznał wprost: to nie wyniki, a ludzie sprawili, że chciał tu wrócić.

- Chciałbym powiedzieć, że bardzo lubię kibiców z Ostrowa. 2024 rok wspominam jak jeden z najlepszych w swojej karierze nie pod względem wyników, tylko pod względem atmosfery, która bez kibiców nie byłaby możliwa - mówi szczerze Czugunow.

- Są to ludzie z dużą miłością do miasta oraz żużla. Dziękuję wam i mam nadzieję, że na stadionie będzie jak najmniej pustych miejsc, do zobaczenia - dodaje.

Duet z idolem. "Tai to bliski mi człowiek"

Powrót Czugunowa ma dodatkowy smaczek. W Ostrowie doszło do wielkiej przebudowy (dołączyli m.in. Chris Holder i Jakub Krawczyk), ale największym hitem jest obecność Taia Woffindena. Czugunow nigdy nie ukrywał, że Brytyjczyk to jego wzór, a ich relacja wykracza poza tor.

- W kontekście współpracy w teamie dobre relacje mają duże znaczenie. Tai jest dla mnie bliskim człowiekiem, resztę chłopaków darzę dużą sympatią - podkreśla Czugunow.

Jednocześnie zaznacza, że sama przyjaźń meczu nie wygra. - To jest może nie decydujący czynnik, ale niezbędny dla osiągnięcia celu. Jednak myślę, że trzeba uważać, by zachować w tym wszystkim dyscyplinę i dużo pracować - stwierdził.

Ostrów Wielkopolski utrze nosa faworytom?

Podczas gdy eksperci przewidują walkę o awans pomiędzy Bydgoszczą a Krosnem, Czugunow wierzy w siłę swojego zespołu. Moonfin Malesa Ostrów, stawiana w roli "trzeciej siły", może okazać się czarnym koniem rozgrywek.

- Oj, nie wiem, można gdybać, ale chyba nie ma sensu. Myślę, że mamy bardzo mocny skład z dużym potencjałem na awans, trzeba dużo pracować i omijać kontuzje, żeby go wykorzystać - kończy optymistycznie nowy nabytek ostrowian.

Gleb Czugunow melduje się w drużynie ROW-u Rybnik. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Gleb Czugunow przekazuje mechanikowi swoje uwagi. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tai Woffinden Mateusz Birecki East News