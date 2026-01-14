Lekarze postawili sprawę jasno. Gwiazdor przerywa milczenie po operacji. "Sporo pracy"

Brennan stał się nieoczekiwanym bohaterem Bydgoszczy w minionym roku. Zapracował na zaufanie działaczy, ale los bywa przewrotny. Trening przed World Speedway Invitational w USA zakończył się fatalnym karambolem. Pęknięte kości, operacja i długa rehabilitacja - tak wygląda teraz codzienność 24-latka.

"Nadal jest sporo pracy". Raport od lekarzy

Dwa miesiące po wypadku Brennan przekazał kluczowe informacje. Miał wizytę kontrolną, a zdjęcia rentgenowskie powiedziały prawdę o stanie jego nogi. - Zapewniono mi naprawdę świetne wsparcie. (...) Zdjęcia pokazały, że kość się goi, choć nadal jest sporo pracy do wykonania - przyznaje szczerze zawodnik w mediach społecznościowych.

Lekarze dali mu zielone światło na ruch, ale z jednym "ale" bez szaleństw. - Specjaliści zasadniczo powiedzieli mi, że muszę być w ruchu i dalej ćwiczyć nogę, oczywiście bez zbyt dużego obciążenia - wyjaśnia.

Rower zamiast motocykla. Polubił to?

Jak żużlowiec radzi sobie bez "czarnego sportu"? Okazuje się, że Brennan znalazł nową pasję, która jest elementem jego rehabilitacji. Przesiadł się na rower.

- Jazda na rowerze nie wiąże się z żadnym obciążeniem i jest czymś, co naprawdę zacząłem lubić, choć nie sądziłem, że tak będzie - dodaje z nutą optymizmu.

Walka o życie w Polonii Bydgoszcz

Dla Brennana szybki powrót do zdrowia to być albo nie być. W Polonii Bydgoszcz jest nadmiar seniorów. Jeśli Brytyjczyk nie wróci na wiosnę w formie "konia", może okazać się, że dla niego zabraknie miejsca w składzie i wyląduje na ławce lub wypożyczeniu. Czas ucieka, a kości muszą się zrosnąć idealnie.

Kibicom Polonii pozostaje trzymać kciuki za Brytyjczyka, który w ostatnim roku poczynił niebywały progres. W swojej jeździe ma jeszcze spore rezerwy, więc jak uda mu się wykurować, to będzie w stanie wygryźć pozostałych zawodników ze składu.

