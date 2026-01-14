Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lekarze postawili sprawę jasno. Gwiazdor przerywa milczenie po operacji. "Sporo pracy"

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

To miał być spokojny koniec rewelacyjnego sezonu, a zamienił się w horror na amerykańskiej ziemi. Tom Brennan, objawienie Abramczyk Polonii Bydgoszcz, zamiast cieszyć się z nowego, dwuletniego kontraktu, trafił na stół operacyjny. Diagnoza po upadku w USA brzmiała jak wyrok: złamanie kości piszczelowej i strzałkowej. Teraz Brytyjczyk przerywa milczenie i zdradza, czy zdąży wykurować się na sezon i walkę o skład.

Zawodnik żużlowy ubrany w sportowy kombinezon i kask podczas jazdy na torze, widoczna czerwona flaga oraz elementy motocyklu klubowego. W kółku portret tego samego sportowca w stroju zespołu.
Tom Brennan na koniec sezonu doznał poważnej kontuzji. Teraz przerwał milczenie i powiedział, co z jego stanem zdrowiaPaweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Brennan stał się nieoczekiwanym bohaterem Bydgoszczy w minionym roku. Zapracował na zaufanie działaczy, ale los bywa przewrotny. Trening przed World Speedway Invitational w USA zakończył się fatalnym karambolem. Pęknięte kości, operacja i długa rehabilitacja - tak wygląda teraz codzienność 24-latka.

Zobacz również:

Pres Grupa Deweloperska Toruń otrzymała od miasta miliony. Pomoc Torunia w zdobyciu złota miała swój ogromny udział.
PGE Ekstraliga

Tyle miasto wydało na złoto dla Apatora. Mamy konkretne liczby

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    "Nadal jest sporo pracy". Raport od lekarzy

    Dwa miesiące po wypadku Brennan przekazał kluczowe informacje. Miał wizytę kontrolną, a zdjęcia rentgenowskie powiedziały prawdę o stanie jego nogi. - Zapewniono mi naprawdę świetne wsparcie. (...) Zdjęcia pokazały, że kość się goi, choć nadal jest sporo pracy do wykonania - przyznaje szczerze zawodnik w mediach społecznościowych.

    Lekarze dali mu zielone światło na ruch, ale z jednym "ale" bez szaleństw. - Specjaliści zasadniczo powiedzieli mi, że muszę być w ruchu i dalej ćwiczyć nogę, oczywiście bez zbyt dużego obciążenia - wyjaśnia.

    Bogdanka LUK Lublin - InPost ChKS Chełm. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Rower zamiast motocykla. Polubił to?

    Jak żużlowiec radzi sobie bez "czarnego sportu"? Okazuje się, że Brennan znalazł nową pasję, która jest elementem jego rehabilitacji. Przesiadł się na rower.

    - Jazda na rowerze nie wiąże się z żadnym obciążeniem i jest czymś, co naprawdę zacząłem lubić, choć nie sądziłem, że tak będzie - dodaje z nutą optymizmu.

    Walka o życie w Polonii Bydgoszcz

    Dla Brennana szybki powrót do zdrowia to być albo nie być. W Polonii Bydgoszcz jest nadmiar seniorów. Jeśli Brytyjczyk nie wróci na wiosnę w formie "konia", może okazać się, że dla niego zabraknie miejsca w składzie i wyląduje na ławce lub wypożyczeniu. Czas ucieka, a kości muszą się zrosnąć idealnie.

    Kibicom Polonii pozostaje trzymać kciuki za Brytyjczyka, który w ostatnim roku poczynił niebywały progres. W swojej jeździe ma jeszcze spore rezerwy, więc jak uda mu się wykurować, to będzie w stanie wygryźć pozostałych zawodników ze składu.

    Tom Brennan
    Tom BrennanTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Zawodnik żużlowy w pełnym stroju sportowym siedzi na motocyklu żużlowym, obok stoi druga osoba pomagająca wypchnąć motocykl z boksu. Na trybunach widoczna grupa kibiców obserwujących zawodników.
    Tom BrennanTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Szymon Woźniak instruuje Toma Brennana jak ma obierać ścieżki
    Szymon Woźniak instruuje Toma Brennana jak ma obierać ścieżkiŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja