Legenda odchodzi, to już pewne. Telefon rozgrzany do czerwoności

Szymon Makowski

Stanisław Chomski od momentu zwolnienia ze Stali Gorzów nie może opędzić się od ofert. Legendarny trener jednak regularnie odmawia. - Nie wrócę do pracy na pełen etat - mówił Interii w zeszłym roku. Chomski wciąż tkwi w swoim postanowieniu, choć na współpracę nalegała Betard Sparta Wrocław czy Stelmet Falubaz Zielona Góra. Możliwe nawet, że nie zobaczymy go już całkowicie przy żużlu. Chomski nie będzie kontynuował współpracy z ostrowskim klubem, gdzie był doradcą Kamila Brzozowskiego.

Stanisław Chomski odchodzi z Ostrowa
Stanisław Chomski odchodzi z OstrowaŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Cała żużlowa Polska była w szoku, gdy Stanisław Chomski został zwolniony ze Stali Gorzów tuż przed końcem sezonu. Decyzja ówczesnego zarządu klubu postawiła jednak pewien kres karierze trenerskiej polskiej legendy. - Nie wrócę do pracy na pełen etat - mówił nam w zeszłym roku. I tego się nadal trzyma, choć oferty nadal spływają.

Chomski odchodzi z Ostrowa

Choć Chomski de facto skończył trenerską przygodę, to dał się namówić na pracę w ostrowskim klubie. Tam w minionym sezonie pełnił funkcję doradcy Kamila Brzozowskiego, który debiutował w prowadzeniu pierwszej drużyny. Wiele się mówiło, że to Chomski tak naprawdę ciągnął za sznurki w Ostrowie, co nawet publicznie powiedział Marek Cieślak.

Jego zdaniem Brzozowski miał na tym tracić. Wiemy już, że wsparcie obejmowało tylko miniony sezon. Chomski nie będzie kontynuował współpracy z Moonfin Malesą. Nie będzie także prowadził żadnej innej drużyny, a już na pewno nie w pełnym wymiarze czasowym. Co najwyżej może służyć swoją fachową radą.

Tylko jeden telefon ściągnie Chomskiego z emerytury

Na powrót z emerytury próbowały namówić go władze Wrocławia, jak i Zielonej Góry. Chomski jednak regularnie odmawia. - Po zwolnieniu miałem siedem propozycji z klubów ekstraligowych i pierwszoligowych. Rozmawiałem z prezesem Golińskim, ale jasno powiedziałem: nie pójdę do Falubazu. To decyzja ostateczna - zaznaczył w Telewizji Gorzów. Tylko jeden telefon może właściwie wszystko zmienić.

Chomski to jeden z kandydatów do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski. I choć polski związek nie wykonał jeszcze takiego telefonu, to mogą to zrobić w najbliższym czasie. Trener kadry będzie najszybciej potrzebny dopiero w terminie obozu. To nie byłaby praca podobna do tej w klubie, więc ten warunek byłby już spełniony. Jednak cel, jaki stoi przed Polską w przyszłym roku na PGE Narodowym, wydaje się arcytrudny. Do tej pory żaden z naszych reprezentantów nie wygrał nawet rundy cyklu Grand Prix w Warszawie. Teraz cała czwórka na tym samym obiekcie ma zdobyć złoty medal.

Szymon Makowski
Szymon Woźniak załamany po przegranym meczu Stali. Obok trener Stanisław Chomski.
Szymon Woźniak załamany po przegranym meczu Stali. Obok trener Stanisław Chomski.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Piotr Świst w rozmowie ze Stanisławem Chomskim.
Piotr Świst w rozmowie ze Stanisławem Chomskim.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Bartosz Zmarzlik i Stanisław Chomski ustalają taktykę na kolejne biegi.
Bartosz Zmarzlik i Stanisław Chomski ustalają taktykę na kolejne biegi.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
