Kusząca oferta Wilków Krosno. Mistrz świata już zdecydował

Plotki o tym, że Jason Doyle może trafić do Cellfast Wilków Krosno krążą już od jakiegoś czasu. Początkowo klub mówił, że Doyle był sondowany wyłącznie na wypadek awansu. Jednak szans na awans Wilki już nie mają, a rozmowy w ostatnich dniach nabrały przyspieszenia.

Doyle uratował Włókniarza przed spadkiem i na tym koniec

Doyle uratował Krono-Plast Włókniarza przed spadkiem z PGE Ekstraligi, ale nie zamierza dłużej jeździć w tym klubie. Nie pasuje mu sposób rozliczeń finansowych i długi czas oczekiwania na pieniądze. Jakiś czas temu poskarżył się nawet prezesowi Ekstraligi na zaległości i sondował możliwość rozwiązania kontraktu. Nic z tego nie wyszło, ale kontrakt Doyle'a w Częstochowie wygasa z końcem października. Już wiadomo, że go nie przedłuży.

Już jakiś czas temu Doyle zrobił rajd po klubach. Rozmawiał z Gezet Stalą Gorzów, miał się też kontaktować się z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Z kolei w INNPRO ROW-ie Rybnik mówią od jakiegoś czasu wprost, że gdyby tylko udało się utrzymać, to chętnie zatrudnią Doyle'a.

Doyle dłużej nie chciał czekać

Mistrz świata zapowiedział, że ostateczną decyzję podejmie po pierwszych meczach play-down. Być może liczył na to, że ROW zapewni sobie utrzymanie i będzie mógł porozmawiać z prezesem klubu o konkretach. Tak się jednak nie stało. ROW przegrał dwumecz z Falubazem i o ile teraz wygra dwumecz o 7-8 miejsce ze Stalą, to i tak wciąż nie będzie wiedział, w jakiej lidze pojedzie.

Doyle najwyraźniej nie chciał jednak dłużej czekać i liczyć na jakąś ofertę last minute. Z naszych informacji wynika, że już podjął decyzję o związaniu się z Cellfast Wilkami, które tylko na to czekały. W Krośnie byli bardzo zadowoleni ze współpracy z Doylem w sezonie 2023, a poza tym zależało im na mocnym transferowym uderzeniu. Wilki chcą mieć taki skład, który nie pozostawi rywalom złudzeń. Doyle ma być lokomotywą drużyny, która za rok awansuje do PGE Ekstraligi.

Wilki Krosno dobrze się mistrzowi świata kojarzą

Australijczyk wraca do Krosna, choć nie dostanie tam jakiegoś oszołamiającego kontraktu. W tym roku ma 1,3 miliona złotych za podpis i 13 tysięcy za punkt w Częstochowie, a Stal oferował mu nie więcej niż 1,1 mln zł za podpis i 11 tys. zł za punkt. W Wilkach dostanie 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt. Doyle ma zarobić 2,4 miliona złotych. Do tego może dojść umowa sponsorska. Dla zawodnika liczy się jednak to, że trafi do klubu z ambicjami, w którym będzie mógł spędzić więcej niż jeden sezon. Dodatkowo Wilki są wypłacalne i stabilne, a faktury są regulowane przez klub w ciągu 7 dni.

Teraz w Krośnie modlą się już tylko o to, żeby FOGO Unia Leszno i Abramczyk Polonia awansowały w tym roku do PGE Ekstraligi, żeby za rok nie było groźnej konkurencji. Skład Wilków na 2026 ma wyglądać tak: Doyle, Luke Becker, Robert Chmiel, Marcus Birkemose, Tobiasz Musielak, Radosław Kowalski, Szymon Bańdur. W odwodzie jest Piotr Świercz. Wilki muszą jeszcze przypilnować tematu Musielaka, bo istnieje ryzyko, że zechce on uciec do Texom Stali Rzeszów.

