Kuriozalna sytuacja w polskiej lidze. Transfer mistrza świata uruchomił domino

Polonia Bydgoszcz jest jedynym klubem Metalkas 2 Ekstraligi, który ominęło transferowe szaleństwo. W pozostałych zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. A w INNPRO ROW-ie Rybnik, Texom Stali Rzeszów i Orle Łódź czystka, bo w kadrze na 2026 nie ma choćby jednego seniora ze składu na 2025.

Wszystko zaczęło się od transferu Jasona Doyle'a

Inni jednak nie chcieli być gorsi. Cellfast Wilki Krosno zostawiły tylko Tobiasza Musielaka, a Moonfin Malesa Ostrów Frederika Jakobsena. Po trzy zmiany zafundowały sobie Hunters PSŻ Poznań i Pronergy Polonia Piła. - Wszystko zaczęło się od transferu Jasona Doyle'a. To wtedy blady strach padł na kluby. Jedni zaczęli kupować, żeby podłączyć się do walki o finał i złoto, drudzy w obawie przed spadkiem - mówi nam wieloletni działacz Polonii Bydgoszcz Leszek Tillinger.

Zaraz po kontrakcie Doyle'a w Wilkach zapanowała w klubach konsternacja. To było coś w rodzaju efektu mrożącego. Inni jakby zdali sobie na moment sprawę, że tu nie ma co szaleć, bo pierwszego finalistę już znamy. Szok trwał jednak krótko, a Ostrów finalnie wydał blisko 3 miliony na podpisy nowych zawodników, czyli niemal tyle samo, co Wilki.

PSŻ, Stal i Ostrów zaczęły się przebijać i nakręcać

- Doyle to wszystko ruszył, ale zasadniczo zwróciłbym uwagę na to, że przegrani sezonu 2025 postanowili zrobić wszystko, żeby za rok być wyżej. Zaczął się wzmacniać PSŻ Poznań, potem to samo zrobiła Stal Rzeszów, wreszcie Ostrów. I tak jeden przez drugiego przebijał się transferami i to wszystko samo się nakręcało. Bo każdy ma apetyt na finał i wygranie ligi - ocenia Tillinger.

- Ja czegoś takiego nie pamiętam, jak długo żyję. Składy zostały tak przeorane, jak nigdy dotąd. To nie ma żadnego sensu szkoleniowego. Natomiast jest efektem ambicji prezesów, którzy marzą wyłącznie o jednym. Boję się tylko, czy na to wszystko znajdą się pieniądze, bo jak słyszę, że kluby płaciły nawet po 3 miliony za podpisy, to zastanawiam się, co to będzie.

Metalkas 2 Ekstraliga: 29 zmian na 40 miejscach

Jak się prześledzi składy 8 drużyn Metalkas 2 Ekstraligi, to da się zauważyć aż 29 zmian na seniorskich pozycjach. Gdyby to przełożyć na procenty, to dostalibyśmy szokujący wynik na poziomie 72 procent. To dużo, bardzo dużo, ale przy tylu zmianach nie mogło być inaczej. Poniżej prezentujemy seniorskie składy drużyn. Wersalikami zaznaczyliśmy nowych zawodników.

ROW: LAMPART, WOJDYŁO, JAMRÓG, KVECH, ZAWODNIK U24

Polonia: Buczkowski, Woźniak, Łoktajew, Huckenbeck (Brennan), ZAWODNIK U24

Wilki: DOYLE, BECKER, CHMIEL, BIRKEMOSE, Musielak

Stal: JENSEN, LYAGER, FAJFER, SZCZEPANIAK, ROWE (SADURSKI)

Ostrów: WOFFINDEN, HOLDER, CZUGUNOW, KRAWCZYK, Jakobsen

PSŻ: IVERSEN, PLUDRA, BERGE, Douglas, Iversen

Orzeł: NOWAK, SZLAUDERBACH, BERNTZON (THORSSELL), LAHTI, ZAWODNIK U24

Polonia: NIELSEN, DREJER, Jasiński, Seifert-Salk, Cyfer

Jason Doyle. Transfer mistrza świata do Wilków Krosno zrujnował plany zakupowe PSŻ Poznań

Tai Woffinden

Gleb Czugunow i Chris Holder. Idą z PGE Ekstraligi do Metalkas 2 Ekstraligi.