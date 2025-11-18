Rynek trenerski w tym roku był wyjątkowo aktywny, ponieważ w wielu zespołach doszło do zmian na stanowiskach szkoleniowców. Pojawiały się głośne nazwiska, co wywoływało spore emocje. Przez cały sezon dużo mówiło się również o Tomaszu Bajerskim, bo przewinęło się wokół niego wiele interesujących wątków - od historii z klapkami, przez niesnaski z Szymonem Woźniakiem, aż po zakończenie współpracy z Polonią Bydgoszcz.

Bajerski na pewno zawinił. Zawodnicy też mają swoje za uszami

W tym sezonie Polonia miała aż dwie realne szanse na awans. Pierwszą z nich był finał Metalkas 2. Ekstraligi z Fogo Unią Leszno, w którym bydgoszczanie roztrwonili ogromną przewagę w drugiej części domowego spotkania. Następnej okazji nie wykorzystali w starciu z Gezet Stalą Gorzów, nie potrafiąc postawić kropki nad "i". W praktyce trudno wskazać zawodnika, który nie miałby czegoś na sumieniu. Najwięcej oczekiwano jednak przede wszystkim od Szymona Woźniaka.

- Na pewno też zawinił. Każdy zawinił, bo jeżeli zawodnicy by się zmobilizowali i pojechali na tym poziomie, na jaki liczyliśmy, to trener pewnie by został. Zresztą pan dobrze wie, że ten trener jest potrzebny głównie do młodzieży, a nie żeby pouczać zawodników, którzy jeżdżą na żużlu po naście lat - mówi prezes klubu w rozmowie z Tygodnikiem Żużlowym.

Kanclerz tego nie zapomni Bajerskiemu

Można odnieść wrażenie, że prowadzenie zespołu w kluczowych meczach było nerwowe, a niektóre decyzje - zbędne. Szczególnie dotyczy to spotkań barażowych, w których Tomasz Bajerski zmieniał Toma Brennana tuż po tym, jak zdobył on - 3,0. Kolejnej szansy już nie otrzymał, podczas gdy Huckenbeck z dorobkiem 2 punktów po trzech startach czy Loktaev z 4 punktami po trzech biegach jeździli dalej.

- To była kumulacja różnych uwag. Aczkolwiek jasno podkreślam: jeżeli nawet bydgoski tor nie był przygotowany tak, jak powinien i tak jak wyglądał na treningu, to jest jeszcze trochę innych czynników. Z drugiej strony ci zawodnicy to są zawodowcy. Czy Tomasz Bajerski jest temu winien? Po części na pewno tak. Odnośnie toru czy zmian taktycznych - jedna była taka rażąca i nawet z nim o tym rozmawiałem. Wystawienie Pawełczaka za Brennana to jest taka uwaga, którą ja bym miał. Zawsze się mówi: mądry Polak po szkodzie - tłumaczy włodarz klubu.

Bajerski znalazł nowy klub. Rozstali się w koleżeńskich relacjach

Tomasz Bajerski jednak długo nie pozostawał bez pracy. Początkowo zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski, lecz gdy przebywał na wakacjach, zaczęły pojawiać się plotki o jego możliwym przejęciu drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. Jak pokazał czas, informacje te się potwierdziły, bo Bajerski został trenerem ostrowskiego zespołu, więc jego okres bez zatrudnienia trwał naprawdę krótko.

- Podkreślam wyraźnie, że z Tomkiem Bajerskim rozstałem się w koleżeńskich relacjach, a przynajmniej ja tak uważam. Życzę mu wszystkiego najlepszego, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że w Bydgoszczy miał określony cel i zadanie. To było zadanie dwuletnie i nie zostało zrealizowane. Nie udało się ani w ubiegłym roku, ani w tym. Wobec tego najłatwiej jest trenera zwolnić, ale i zawodnicy mają świadomość, że zawiedli - wyjaśnia Jerzy Kanclerz.

