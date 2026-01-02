Koniec taryfy ulgowej. Polski talent z ostatnią szansą. Drugiej już nie będzie

Krzysztof Lewandowski jest żużlowcem, którego kariera skręciła w bardzo złym kierunku. Kiedy debiutował w wieku 16 lat, błysnął kilkoma szarżami, pokonując chociażby Piotra Protasiewicza. Był największą nadzieją ostatnich lat toruńskiego żużla.

Przyszłość Lewandowskiego wisi na włosku

To już jednak historia, bo teraz Lewandowski jest na rozdrożu i musi się ratować. Przed nim ostatni rok w gronie młodzieżowców, a dotychczas nie spełnił nawet połowy postawionych przed nim oczekiwań. W dwóch najlepszych do tej pory sezonach zdobywał średnio 1,0 i 1,06 pkt/bieg. To zdecydowanie za mało, jak na potencjał wychowanka BTŻ-u Bydgoszcz.

I choć nawet po skończeniu 21 lat będzie miał nad sobą parasol ochronny w postaci przepisu U24, to miniony sezon pokazał jasno. Lewandowski w formie prezentowanej w 2025 roku (0,65 pkt/bieg) będzie miał poważny problem ze znalezieniem sobie klubu. W Toruniu bardzo długo próbowano pomóc mu stanąć na nogi, ale już nawet w drużynie mistrza Polski stracili nadzieję.

Baron pomógł tylko na chwilę

Przyjście trenera Piotra Barona przez moment wpłynęło pozytywnie na całą formację juniorską. Nie bez powodu właśnie 2024 był statystycznie najlepszy w wykonaniu Lewandowskiego. Szczególnie faza play-off, w której spisał się w końcu na miarę swoich możliwości. Po przerwie zimowej wszystko jednak wywróciło się do góry nogami.

20-latek niczym nie przypominał siebie sprzed kilku miesięcy. Umiejętności i sprzęt były na odpowiednim poziomie, ale co innego blokowało go przed solidnym punktowaniem lub jakimkolwiek punktowaniem. Chodzi o problemy mentalne, które miały w znacznym stopniu wyhamować rozwój jego kariery.

W Łodzi ma nastąpić przełom, którego niezwykle potrzebuje. Być może właśnie zmiana barw klubowych będzie niezbędnym impulsem. Zresztą Lewandowski mógł zmienić klub już dawno temu, a wśród zainteresowanych była wówczas m.in. Stal Gorzów i Polonia Bydgoszcz. Przed nim teraz sezon prawdy z kategorii "być albo nie być".

Krzysztof Lewandowski, junior KS Toruń prowadzi "Szkocję" z kibicami Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Krzysztof Lewandowski w trakcie obchodu toru. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Krzysztof Lewandowski w 2025 roku musiał czekać na swoją kolej Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

