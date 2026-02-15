Koniec kariery Polaka? Padła jasna deklaracja, wielu się zdziwi

Dla kibiców w Ostrowie Wielkopolskim to wielki powrót. Gapiński spędził tu wspaniałe lata, a teraz ma przekazywać swoją wiedzę adeptom żużla. Oprócz posady szkoleniowca, 43-latek podpisał z klubem tzw. kontrakt warszawski. Będzie zatem "kołem ratunkowym" zespołu w razie nagłych kontuzji.

"Gapa" wraca pod taśmę. Jaki ma plan?

Czy to oznacza, że zobaczymy go tylko w kevlarze podczas treningów punktowanych? Nic bardziej mylnego. Gapiński w podcaście "Kablówka 2.0" (Telewizja Proart) ujawnił, że wciąż ma sportowe ambicje, choć podchodzi do nich z dużym dystansem.

- Pojadę parę sparingów, wyścigów, eliminacje do Indywidualnych Mistrzostw Polski, aby licencja była ważna na sezon 2027. Na razie mówię na spokojnie, nie ma ciśnienia. Nic nie planuję, jak będzie, tak będzie - wyznał szczerze weteran.

Choć sam przyznaje, że "im więcej startów, tym lepiej", od razu zaznacza, co jest jego głównym zadaniem. - Priorytetem jest młodzież. Na tym się na razie skupiamy - dodaje.

Twierdza Ostrów. Bajerski i Gapiński szykują pułapkę

Szkolenie to jedno, ale ostrowski klub ma w tym roku jasny cel: awans. Wymieniona i dosypana nawierzchnia na domowym owalu wymaga "ujarzmienia". To właśnie "Gapa" wspólnie z trenerem Tomaszem Bajerskim mają sprawić, że obiekt znów stanie się koszmarem dla przyjezdnych.

- Przede wszystkim priorytetem teraz będzie przygotowanie toru (...). W przyszłym tygodniu przyjedzie też Tomasz Bajerski i musimy ten tor przygotować jak w najlepszych latach, aby był naszym mocnym handicapem, abyśmy zwyciężali u nas ze spokojem - zapowiada Gapiński.

Wszystko wskazuje na to, że duet Bajerski-Gapiński może okazać się kluczem do sukcesu nie tylko w parku maszyn, ale i na etapie przygotowania "pułapki" na rywali z Metalkas 2. Ekstraligi.

