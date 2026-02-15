Koniec kariery Polaka? Padła jasna deklaracja, wielu się zdziwi

Albert Fedorowicz

Gdy w zeszłym roku fatalna kontuzja przedwcześnie zakończyła jego sezon w Pile, wielu myślało, że to smutny koniec pięknej kariery. Tomasz Gapiński ani myśli jednak o sportowej emeryturze. Popularny "Gapa" wrócił do Ostrowa Wielkopolskiego, by szkolić młodzież. Ale jak się okazuje, stary lis wciąż ma chrapkę na ściganie i już zaplanował swoje starty.

Wiktor Przyjemski i Tomasz Gapiński.
Wiktor Przyjemski i Tomasz Gapiński.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Dla kibiców w Ostrowie Wielkopolskim to wielki powrót. Gapiński spędził tu wspaniałe lata, a teraz ma przekazywać swoją wiedzę adeptom żużla. Oprócz posady szkoleniowca, 43-latek podpisał z klubem tzw. kontrakt warszawski. Będzie zatem "kołem ratunkowym" zespołu w razie nagłych kontuzji.

    "Gapa" wraca pod taśmę. Jaki ma plan?

    Czy to oznacza, że zobaczymy go tylko w kevlarze podczas treningów punktowanych? Nic bardziej mylnego. Gapiński w podcaście "Kablówka 2.0" (Telewizja Proart) ujawnił, że wciąż ma sportowe ambicje, choć podchodzi do nich z dużym dystansem.

    - Pojadę parę sparingów, wyścigów, eliminacje do Indywidualnych Mistrzostw Polski, aby licencja była ważna na sezon 2027. Na razie mówię na spokojnie, nie ma ciśnienia. Nic nie planuję, jak będzie, tak będzie - wyznał szczerze weteran.

    Choć sam przyznaje, że "im więcej startów, tym lepiej", od razu zaznacza, co jest jego głównym zadaniem. - Priorytetem jest młodzież. Na tym się na razie skupiamy - dodaje.

    Twierdza Ostrów. Bajerski i Gapiński szykują pułapkę

    Szkolenie to jedno, ale ostrowski klub ma w tym roku jasny cel: awans. Wymieniona i dosypana nawierzchnia na domowym owalu wymaga "ujarzmienia". To właśnie "Gapa" wspólnie z trenerem Tomaszem Bajerskim mają sprawić, że obiekt znów stanie się koszmarem dla przyjezdnych.

    - Przede wszystkim priorytetem teraz będzie przygotowanie toru (...). W przyszłym tygodniu przyjedzie też Tomasz Bajerski i musimy ten tor przygotować jak w najlepszych latach, aby był naszym mocnym handicapem, abyśmy zwyciężali u nas ze spokojem - zapowiada Gapiński.

    Wszystko wskazuje na to, że duet Bajerski-Gapiński może okazać się kluczem do sukcesu nie tylko w parku maszyn, ale i na etapie przygotowania "pułapki" na rywali z Metalkas 2. Ekstraligi.

    Tomasz Gapiński w barwach Orła Łódź.
    Tomasz Gapiński w barwach Orła Łódź.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Zawodnik sportów motorowych w kolorowym kombinezonie i żółtym kasku wykonuje efektowny manewr jazdy na jednym kole motocyklem żużlowym na torze, w tle widoczni są inni uczestnicy wyścigu oraz fragmenty reklamy na ogrodzeniu stadionu.
    Fredrik JakobsenTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Dwaj mężczyźni w ubraniach sportowych drużyny żużlowej, jeden z widocznymi tatuażami na szyi, drugi w czapce z daszkiem rozmawiają na tle toru żużlowego.
    Tomasz Bajerski przejął Ostrów i ma 3-krotnego mistrza świata Taia Woffindena w składzie.Łukasz Trzeszczkowski/East NewsZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
