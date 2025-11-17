Komunikat klubu wywołał wielkie poruszenie. Mało kto zwraca na to uwagę

- Obiecałem, że wrócę - mówi Wiktor Przyjemski w filmie opublikowanym na profilu Abramczyk Polonii. Wśród bydgoskich kibiców szał, a w szatni jeszcze większy popłoch niż dotychczas, bo Przyjemski to problem dla zawodników, którzy w minionym sezonie byli gwiazdami zespołu.

Seniorzy Polonii Bydgoszcz będą z jego powodu płakać

- Seniorzy będą z powodu Przyjemskiego siedzieli, jak na szpilkach - mówi nam były prezes Polonii Leszek Tillinger. - Raz, że jest ich o jednego więcej, a dwa, że Przyjemski wrócił, żeby jeździć jak najwięcej. Wystarczy, że ktoś źle zacznie mecz i od razu zostanie zmieniony.

Przyjemski, jeżdżąc przez dwa lata w ekstraligowym Orlen Oil Motorze Lublin, narzekał tylko na jedno, na małą liczbę startów. W Polonii, dla której zrobił ukłon (zamiana Ekstraligi na pierwszą ligę), tego problemu już nie będzie miał. Nie po to wracał, żeby znów się martwić o to, że po trzech startach idzie pod prysznic. A możliwości taktycznego wykorzystania Przyjemskiego są przeogromne.

Wiktora Przyjemskiego stać na 200 punktów w sezonie

- Może pojechać jako junior, jako U24, ale i też jako rezerwowy - zwraca uwagę Tillinger. - Trzecie rozwiązanie byłoby najlepsze. Mógłby wtedy zastępować zawodnika U24, ale i też najsłabsze ogniwo w drużynie. Po prostu łatałby dziury. Jest wystarczająco mocny do tej roli. Skoro był jedną z gwiazd Ekstraligi, najlepszym jej juniorem, to tym bardziej poradzi sobie w Metalkas 2 Ekstralidze.

Przyjemskiego zdecydowanie stać na 200 punktów w sezonie. W ciemno można też założyć, że w każdym meczu pojedzie 5-6 biegów. Żeby jednak on mógł pojechać więcej, to komuś trzeba będzie zabrać. I tu wracamy do słów naszego eksperta o tym, że ta zmiana dotknie seniorów Polonii do żywego. - Będzie zła atmosfera. Skoro Szymon Woźniak potrafił się w tym roku skarżyć na trenera Bajerskiego, to teraz też pójdzie i poskarży się na to, że Przyjemski jest traktowany lepiej - zauważa Tillinger.

Wystrzałowy skład Polonii Bydgoszcz. Jest jeden problem

Polonia może jechać składem: Woźniak, Maroszek (U24), Huckenbeck, Łoktajew, Brennan, Pawełczak, Andrzejewski, Przyjemski. Z tego zestawu sztab szkoleniowy może wycisnąć najwięcej. - Andrzejewski nieźle jeździł w tym roku, więc szkoda byłoby nie dać mu szansy na juniorce, a rezerwowy Przyjemski i tak swoją normę wyrobi. Ten skład daje też niesamowite pole manewru, bo przecież Pawełczak też ma potencjał na kilka biegów ekstra - analizuje były działacz Polonii.

Ten skład będzie jednak wiele wymagał od trenera Dariusza Śledzia. Trudno będzie bowiem zapanować nad zawodnikami, którzy z tyłu głowy będą mieli myśl, że za chwilę mogą zostać zmienieni. - Będzie dwóch niezadowolonych, ale Polonia nie ma innego wyjścia. Jeśli nie chce zmarnować szansy związanej z powrotem Przyjemskiego, to nie może być skrupułów. W tym roku prezes był za dobry dla zawodników. Przyjmował ich, kiedy skarżyli się na trenera. Teraz musi im pokazać drzwi, bo jak nie, to wejdą mu na głowę, a szkoleniowiec straci szansę na ułożenie szatni. To się da zrobić, ale trzeba wprowadzić jasne reguły i pokazać, kto tu rządzi - kwituje Tillinger.

