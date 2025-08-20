Kibice spacyfikowali chuligana. Znamy kulisy, poniesie konsekwencje

Przypomnijmy, że do fatalnego wydarzenia doszło podczas siódmego wyścigu meczu Texom Stali Rzeszów z Fogo Unią Leszno. W wyścigu udział wziął tylko… Jacob Thorssell, bo najpierw za drugie ostrzeżenie wykluczony został Grzegorz Zengota, a następnie za przekroczenie limitu czasu podjazdu pod taśmę wykluczeni zostali Kacper Mania oraz Keynan Rew. Rew i Mania mieli tylko minutę na podjechanie do taśmy, a nie, tak jak zwyczajowo - dwie minuty. To tegoroczna nowość.

Żużel. Thorssell uniknął uderzenia butelką

Osamotniony Jacob Thorssell uniknął zderzenia z lecącą butelką. Butelka poleciała z sektora gości w stronę szwedzkiego zawodnika.

- Ekstraliga Żużlowa nie jest organizatorem meczu, który zajmuje się jego zabezpieczeniem zgodnie z wymogami ustawy. Organizatorem jest klub z Rzeszowa i to klub zatrudnia na zawodach firmę ochroniarską odpowiedzialną za zabezpieczenie imprezy masowej. EŻ prześle informację o zaistniałej sytuacji Policji, aby ta znalazła sprawcę - mówił w rozmowie z Interią Przemysław Szymkowiak z Ekstraligi.

Żużel. Znamy kulisy. Pseudokibic spacyfikowany przez pozostałych kibiców

Na wstępie należy zaznaczyć, że Stal Rzeszów zachowała się z wyrozumiałością dla wchodzących na stadion kibiców. Przeszukanie kibiców obu drużyn na bramkach wejściowych nie miało miejsca, więc każdy mógł wnieść praktycznie to, co chciał. Ponadto kibice mogli przechodzić pomiędzy swoimi sektorami, w tym też sektorem gości, a mecz przebiegał w spokojnej, pokojowej atmosferze.

Kiedy jednak doszło do wydarzenia podczas siódmego wyścigu, leszczyńscy kibice zasiadający na sektorze gości mieli "spacyfikować" pseudokibica i w żołnierskich słowach wyjaśnić mu, dlaczego zachował się źle.

Z drugiej strony słyszymy, że mogła to być swego rodzaju prowokacja, bo żaden z leszczyńskich kibiców nie znał pseudokibica rzucającego butelką. To oczywiście mało realny scenariusz, ale nie niemożliwy.

Całość wydarzeń podsumować można w ten sposób, że Stal dała kibicom swobodę wejścia na stadion, co powinno być standardem XXI wieku. Niestety znalazł się jeden niegrzeszący godnym zachowaniem fan, który dał się ponieść emocjom.

Unia Leszno Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Trybuna główna w Rzeszowie Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Narada Texom Stali Rzeszów TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

