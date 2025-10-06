Katastrofa Polonii Bydgoszcz. Trener na wylocie, pół składu do zmiany

Trener Tomasz Bajerski drugi raz przegrał z Abramczyk Polonią Bydgoszcz szansę awansu do PGE Ekstraligi. W ciągu najbliższych dniach Bajerski ma się spotkać z prezesem Jerzym Kanclerzem i rozmawiać o przyszłości. - Uważam, że tu nie ma się co zastanawiać. Trenera trzeba zmienić - mówi nam były prezes Polonii Leszek Tillinger.

Śledź, może Woźniak. Polonia powinna zmienić trenera

- Ta zmiana jest konieczna, bo Bajerski już trzeci rok z rzędu nie osiąga celu. Wydaje się, że już jest za długo, popełnił też trochę błędów w tych najważniejszych meczach. Szkoda, że Polonia spóźniła się z telefonem do Piotra Protasiewicza, bo on ma w Bydgoszczy autorytet. Można jednak uderzyć do Dariusza Śledzia, który rozstał się z Betard Spartą Wrocław. W ostateczności drużynę można powierzyć Jackowi Woźniakowi, który jest na miejscu i zajmuje się młodzieżą - analizuje Tillinger.

Szanse Bajerskiego na pozostanie należy ocenić pół na pół. Prezes Kanclerz niedawno gasił pożar w szatni, bo zawodnicy skarżyli się na Bajerskiego. Prócz merytorycznych argumentów padały też absurdalne, jak ten, że trener przychodzi na trening w klapkach. W związku z tym z Bydgoszczy docierały informację, że po sezonie dojdzie do rozstania. Problemem jest brak alternatywy.

Polonia nie ma odpowiedzi na Jasona Doyle'a w Wilkach

Gorzej, że problem Polonii nie sprowadza się do trenera, a powrót Wiktora Przyjemskiego nie rozwiąże wszystkich problemów. Ten sezon jasno pokazał, że w Polonii wszystko się kręci, dopóki nie dochodzi do poważnej próby. Gdybyśmy z tego sezonu wzięli pod uwagę wyłącznie mecze z poważnymi rywalami (Gezet Stal Gorzów, FOGO Unia Leszno), to bilans Polonii wyglądałby tak: 0 zwycięstw - 1 remis - 5 porażek. Dlatego Cellfast Wilki Krosno z Jasonem Doylem mogą się okazać kolejną przeszkodą nie do przejścia.

- Woźniak zostawił dobre wrażenie po ostatnim meczu, choć wcześniej nie ustrzegł się wpadek. Brennan jest na fali wznoszącej, ale to wszystko. Super para juniorska Przyjemski, Pawełczak to będzie wartość dodana, ale przy trzech dziurach w składzie trudno będzie o awans w 2026 - przekonuje Tillinger.

Prezes Polonii popełnił błąd, ale może to naprawić

- Według mnie prezes Kanclerz popełnił błąd, kontraktując zawodników także na 2026. Z trójki Huckenbeck, Łoktajew, Buczkowski można zostawić najwyżej jednego, dwóch jest do wymiany od zaraz. Najgorsze, że rynek przebrany. Dziwię się, że Polonia nie poszła śladem Wilków. Skoro oni mogli wyrwać Doyle'a, to Polonia też mogła się postarać o lidera. Woźniak, choć przyszedł z Ekstraligi, nie jest nim i nie będzie. Ciągle mu coś nie pasuje, często szuka tanich usprawiedliwień - zauważa nasz ekspert.

Tillinger dziwi się, że w Polonii nie wyciągnęli wniosków po tych kilku latach jazdy na zapleczu Ekstraligi i nie zbudowano składu zdolnego do podołania dużym wyzwaniom. - Teraz trzeba będzie łatać i liczyć na cud. Nie ma zawodnika U24. Można tam dać Przyjemskiego, ale taktycznie to będzie błąd. Dlatego prezes musi znaleźć kogoś na tę pozycję i od tego zacząć przebudowę składu. Ja bym zostawił Buczkowskiego, bo Polak, a podziękowałbym komuś z dwójki Huckenbeck, Łoktajew - kwituje Tillinger.

Skład Polonii według Tillingera: Woźniak, Brennan, nowy U24, Buczkowski, Huckenbeck lub Łoktajew, Przyjemski, Pawełczak.

