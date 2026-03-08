Kariera Polaka wisiała na włosku. Nagły przełom. Teraz o wszystkim powiedział

W Bydgoszczy mówią otwarcie, że teraz to już muszą awansować. Prezes Jerzy Kanclerz w niejednym wywiadzie zaczął wspominać o prawdopodobnie ostatnim jego podejściu do walki o PGE Ekstraligę. Sęk w tym, że taki sam plan mają w Krośnie.

Wilki Krosno trenują w Arłamowie. "Jestem pod wrażeniem"

Cellfast Wilki są bardzo zmotywowane, by wywalczyć awans do elity. Klub z Krosna przebywa właśnie na zgrupowaniu w Arłamowie, gdzie swoją formę przed wielkimi imprezami szlifują m.in. reprezentanci Polski w piłce nożnej. To właśnie tam trenowała kadra Adama Nawałki przed wielkim sukcesem na Euro 2016. Teraz na podobny scenariusz liczą na Podkarpaciu.

- Jestem pod wrażeniem tego miejsca, jestem tu pierwszy raz. Byłem już w paru ośrodkach, ale tu jest naprawdę fajnie. Cieszę się, że tu przyjechałem i odwiedziłem to miejsce - przyznaje Robert Chmiel. Dla niego kontrakt w Wilkach to być może życiowa szansa. Jeszcze jakiś czas temu jego kariera nie zmierzała w odpowiednim kierunku.

To był punkt zwrotny w karierze Chmiela. Rewolucja sprzętowa

Chmiel po skończeniu wieku juniora nie potrafił się sportowo odnaleźć w nowej rzeczywistości. Punktem zwrotnym był transfer do Opola na sezon 2023. Od tamtej pory bryluje na polskich torach, a półtora roku temu był właściwie obiema nogami w Polonii Bydgoszcz. Ci jednak finalnie podpisali Szymona Woźniaka, a Chmiel trafił w ten sposób do Łodzi.

- Bardzo dużo rzeczy się poprawiło, bo był moment, kiedy było tak słabo z moją jazdą, że już naprawdę nie było chęci ani motywacji. W Opolu odbudowałem się jako zawodnik. W ostatnich trzech sezonach wszystko poszło mocno do przodu. Zmieniło się bardzo dużo - sprzęt, możliwości finansowe, które pozwoliły mi wejść na wyższy poziom. To jest bardzo profesjonalny sport i cieszę się, że mogę się w nim rozwijać - wyjaśnia

Holloway zadba o prędkość Chmiela na żużlowych torach

Teraz Krosno może być dla Chmiela przepustką, by w najbliższym czasie zapukać do Ekstraligi, a być może nawet bezpośrednio w przypadku awansu Wilków. - Uważam, że to z mojej strony taki most po jednym sezonie w Metalkas 2. Ekstralidze. Jestem bojowo nastawiony i mam nadzieję, że to dobry wybór. Po to tu jestem i tego chciałem - tłumaczy.

Zresztą Polak będzie uzbrojony o uszy, a o jego sprzęt zadba tuner Ashley Holloway. Według niektórych ekspertów Brytyjczyk już teraz przegonił Ryszarda Kowalskiego i jest najlepszym tunerem na świecie. Silniki Hollowaya to może być tajna broń Wilków. Jeśli Chmiel choćby w połowie dogada się z nimi tak jak chociażby Brady Kurtz, to będzie jednym z liderów drużyny.

Robert Chmiel w finale IMP. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Robert Chmiel podpisał kontrakt z tunerem Ashleyem Hollowayem. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

