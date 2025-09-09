Jest reakcja na wydarzenia w Bydgoszczy. Panika w polskim klubie, oni znów to zrobią

Kto by pomyślał, że Cellfast Wilki znajdą się w identycznej sytuacji, jak niedawno Hunters PSŻ. Kiedy Wilki ogłosiły kontrakt Jasona Doyle'a, to w Poznaniu zwiesili głowy i zrezygnowali z wielkich zakupów, choć wcześniej mieli apetyt na mocny skład, który da finał, czy nawet awans do Ekstraligi. Uznali jednak, że Wilkom z Doylem nie dorównają, więc spuścili z tonu.

Wilki Krosno jednym ruchem zamroziły rynek

Wilkom właśnie o to chodziło, żeby jednym ruchem transferowym zamrozić rynek i odebrać innych chęć do zakupów. Teraz jednak to Wilki zostały zamrożone po tym, co stało się w finale Metalkas 2 Ekstraligi w Bydgoszczy.

W Krośnie cała operacja z Doylem i mocnym i drogim składem została uruchomiona w nadziei, że tak FOGO Unia Leszno, jak i Abramczyk Polonia Bydgoszcz awansują w tym roku Ekstraligi. Wilki chciały pozbyć się obu tych ekip, żeby za rok nie stanowiły dla niej konkurencji. Remis w pierwszym finałowym spotkaniu w Bydgoszczy sprawił jednak, że w Krośnie lekko się zmieszali. Ten mecz pokazał, że Polonia może nie mieć wystarczającej mocy, żeby wygrać baraż z siódmym zespołem Ekstraligi, a na niego trafi, kiedy przegra finał z Unią.

Jeśli Polonia zostanie w Metalkas 2 Ekstralidze, to Wilki muszą coś dołożyć

A jeśli Polonia zostanie w Metalkas 2 Ekstralidze, to 2,4 miliona złotych zainwestowane w Doyle'a mogą się nie zwrócić. Za rok do Polonii ma wrócić Wiktor Przyjemski, najlepszy junior Ekstraligi, który już teraz robi wyniki na poziomie dobrego seniora. Do tego już za chwilę do składu wskoczy utalentowany junior Maksymilian Pawełczak. Polonia z tymi zawodnikami może zrobić z Wilkami wszystko.

Wydaje się jednak, że Wilki nie zrobią tego, co PSŻ i nie odpuszczą, lecz odpowiedzą kolejnymi mocnymi ruchami. Klub już pokazał, że aby zbudować mocny skład, nie zawaha się przed niczym. W Krośnie miał jeździć Kenneth Bjerre, był już nawet prekontrakt podpisany z tym zawodnikiem, ale kiedy nadarzyła się okazja, by pozyskać Doyle'a, to Wilki natychmiast z niej skorzystały.

Izrael - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Chmiel i Birkemose siedzą, jak na szpilkach

Na dziś są w Wilkach Doyle, Luke Becker i Tobiasz Musielak. Klub ma też Roberta Chmiela i Marcusa Birkemose. Dwaj ostatni siedzą jednak, jak na szpilkach, bo Wilki w każdej chwili mogą ich wymienić na lepszych zawodników. Żużlową Polskę już obiegła informacja o zakończonych fiaskiem rozmowach Wilków z Krzysztofem Buczkowskim z Polonii, który według krążących spekulacji był szykowany na miejsce Chmiela. Birkemose miałby zastąpić choćby Keynan Rew.

Wilki zadały sobie wiele trudu, żeby ściągnąć Doyle'a i nie odpuszczą. Cały kontrakt Doyle'a, ma kosztować 2,4 mln zł. Na podpisy ogłoszonych już zawodników wydano 2 miliony złotych (Doyle 800 tysięcy, Musielak i Becker po 600). Jeśli Chmiel i Birkemose finalnie trafią do Wilków, to dojdzie 750 tysięcy. Pół miliona ma kosztować podpis juniora Radosława Kowalskiego. Wilki licytują mocno, więc tym bardziej nie stać ich na wpadkę. W Krośnie może się jeszcze wydarzyć dosłownie wszystko. Wilki staną na głowie, żeby mieć zespół zdolny do ogrania Polonii z Przyjemskim i Pawełczakiem.

Jason Doyle z mechanikami Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Luke Becker miał trafić do Włókniarza, ale wybrał Wilki Krosno. Paweł Wilczyński/Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Tobiasz Musielak Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski