Hampel chciał iść na emeryturę. Sensacyjne wieści, lepszej oferty nie dostanie

Jarosława Hampel na początku wakacji był dogadany ze Stelmet Falubazem na przedłużenie wygasającej umowy. Jednak forma zawodnika spadła, w Zielonej Górze się wystraszyli i na miejsce Hampela ściągnęli Andrzeja Lebiediewa z Gezet Stali. Hampelowi niczego nie powiedzieli, dowiedział się z Gorzowa.

Wiosną chciał go Orlen Oil Motor Lublin

Gdy okazało się, że Hampel jest do wzięcia, to inne kluby nie zasypały go ofertami. O ile jeszcze wiosną pojawił się temat powrotu do Orlen Oil Motoru Lublin, o tyle potem zapadła cisza. Nikt nie chciał zawodnika, który potrafi zdobyć 1-2 punkty w meczu. Miał też lepsze występy, ale zasadniczo zaczął jeździć w kratkę i przestał być mocną drugą linią.

Hampel, pewnie trochę rozczarowany obrotem sytuacji zaczął rozważać różne opcje. W głowie pojawiła się też myśl, że może najlepiej byłoby zakończyć karierę. Hampel w tym roku skończył 43. lata, lepszy już nie będzie, a wizja odcinania kuponów w niższej lidze też za bardzo mu nie odpowiadała.

Hampel nie musi kończyć kariery. Ma wybór

Teraz okazuje się, że Hampel wcale nie musi kończyć kariery. Propozycję podpisania kontraktu na 2026 złożyła mu Moonfin Malesa Ostrów. Klub sponsorowany przez braci Garcarków właśnie utrzymał się w Metalkas 2 Ekstralidze i szuka zawodników z dobrą przeszłością i nazwiskiem.

Pewny angażu w Ostrowie jest już 3-krotny mistrz świata Tai Woffinden. W klubie są też gotowi na powrót innego mistrza świata Chrisa Holdera. Hampel miałby być takim bardzo ciekawym uzupełnieniem dla tej dwójki. Mistrzowskie trio miałoby stanowić o sile zespołu. W sumie Ostrów w takim składzie mógłby nieźle zamieszać i włączyć się do walki o awans do finału Metalkas 2 Ekstraligi.

Temat Hampela dogadany w 80 procentach

Z naszych informacji wynika, że temat przenosin Hampela do Ostrowa jest dogadany na 80 procent. Oferta jest bardzo dobra. Możliwe, że lepszej Hampel w najbliższym czasie nie dostanie. Pewnie mógłby jeszcze zaczekać na telefon z Częstochowy czy Rybnika, ale w Ostrowie nie będzie miał źle. Bracia Garcarkowie są gwarantem stabilności Moonfin Malesy. Przy tym czują ten sport, bo są w nim od lat.

Hampel to najnowszy pomysł klubu z Ostrowa na wzmocnienie składu. W orbicie zainteresowań są też Gleb Czugunow i Mateusza Szczepaniak. Jeden z nich też na pewno trafi do klubu. Skład seniorski ma uzupełnić startujący na U24 Sebastian Szostak.

Jarosław Hampel pracuje przy motocyklu Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jarosław Hampel w rozmowie z dyrektorem Falubazu Piotrem Protasiewiczem. Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jarosław Hampel porozumiał się w sprawie kontraktu z Falubazem na 2026, ale na umowie brak podpisów. I już ich nie będzie. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński