Gwiazdy wpadły w pułapkę. Podpisali kontrakty, a teraz czeka ich walka o skład

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

W Polonii Bydgoszcz zapowiada się prawdziwa wojna domowa, ale... w sportowym wydaniu. Prezes Jerzy Kanclerz dopiął swego i zbudował kadrę marzeń, zatrzymując wszystkich liderów, dopełniając to jeszcze 2-letnim kontraktem Toma Brennana. Efekt jest prosty. W szatni zrobiło się za ciasno. Jest nadwyżka seniorów, a miejsc w składzie nie przybędzie. Sternik klubu zapowiada męską rozmowę i jasne postawienie sprawy, że sentymenty się skończyły.

Zawodnik żużlowy w stroju startowym trzyma telefon komórkowy, obok zbliżenie na tego samego sportowca w akcji podczas wyścigu motocyklowego. Na ubraniu widoczne logotypy sponsorów.
Krzysztof Buczkowski patrzy w telefon. Teraz musi się zastanowić, czy będzie miejsce dla niego w składzie. Zapowiada się rywalizacja o miejsce w Abramczyk Polonii BydgoszczTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

To sytuacja, o której marzy większość prezesów, a której boi się każdy zawodnik. Polonia ma "kłopot bogactwa". Wszyscy seniorzy z sezonu 2025 zostali, a Brennan mimo kuszenia przez Poznań, wybrał Bydgoszcz. Teraz ktoś będzie musiał pogodzić się z rolą rezerwowego, co oznacza wprost oglądanie meczów w telewizji lub z boku w parku maszyn.

    "Kawa na ławę". Koniec domysłów w Polonii Bydgoszcz

    Jerzy Kanclerz nie zamierza czekać, aż atmosfera w drużynie zgęstnieje. Planuje spotkanie, na którym wyłoży karty na stół. Zasady mają być brutalnie proste i przejrzyste. -Chciałbym, aby seniorzy dokładnie poznali moją wizję i nie było żadnych niedomówień. Tak zwana kawa na ławę - mówi prezes w rozmowie z "Metropolią Bydgoską".

    Cel jest jeden, by uniknąć fochów w trakcie sezonu. - Jasno poinformujemy wszystkich, co będziemy brali pod uwagę w kwestiach wyboru składu meczowego (...). Trzeba wszystko opracować w sprawiedliwy i transparentny sposób, tak aby nikt nie czuł się później pokrzywdzony - dodaje.

    Złota bydgoska klatka? "Najchętniej bym nikogo nie oddawał"

    Czy któryś z zawodników zostanie wypożyczony, by ratować sezon? Kanclerz nie mówi "nie", ale między wierszami daje do zrozumienia, że woli trzymać wszystkich przy sobie. Rynek transferowy jest pusty, a kontuzja jednego z liderów bez wartościowego zmiennika to byłby ogromny cios dla klubu walczącego o awans.

    - Opcje dostępne na rynku transferowym są bardzo ograniczone. Dlatego przyznam szczerze, że najchętniej bym nikogo nie oddawał i dziś skłaniałbym się ku temu, by zakończyć sezon w takim samym zestawieniu, jak teraz - deklaruje Kanclerz.

    Prezes zdaje sobie sprawę, że dla zawodników to trudna sytuacja, bo każdy chciałby jeździć i zarabiać kasę, ale interes Polonii jest najważniejszy. W Bydgoszczy nikt nie będzie miał miejsca w składzie za zasługi. To oznacza, że może dojść do prawdziwych igrzysk w Bydgoszczy, bo przy tak mocnych seniorach, odstawienie kogokolwiek nie będzie łatwym zadaniem dla trenera Dariusza Śledzia.

    Szymon Woźniak instruuje Toma Brennana jak ma obierać ścieżki
    Szymon Woźniak instruuje Toma Brennana jak ma obierać ścieżkiŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Dwóch mężczyzn w eleganckich ubraniach rozmawia ze sobą w zamkniętym pomieszczeniu, obaj mają na szyjach identyfikatory, w tle widoczny mężczyzna w kurtce z napisem agencja ochrony oraz wejście na stadion lub do hali sportowej.
    Prezes Polonii Jerzy Kanclerz wraz z Jackiem Frątczakiem.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Drużyna żużlowa ubrana w czerwono-czarne stroje stoi ramię w ramię na murawie stadionu, uniesione ręce tworzą gest zwycięstwa, w tle widoczna trybuna z kibicami.
    Zawodnicy Polonii po meczu ze StaląTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

