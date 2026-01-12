To sytuacja, o której marzy większość prezesów, a której boi się każdy zawodnik. Polonia ma "kłopot bogactwa". Wszyscy seniorzy z sezonu 2025 zostali, a Brennan mimo kuszenia przez Poznań, wybrał Bydgoszcz. Teraz ktoś będzie musiał pogodzić się z rolą rezerwowego, co oznacza wprost oglądanie meczów w telewizji lub z boku w parku maszyn.

"Kawa na ławę". Koniec domysłów w Polonii Bydgoszcz

Jerzy Kanclerz nie zamierza czekać, aż atmosfera w drużynie zgęstnieje. Planuje spotkanie, na którym wyłoży karty na stół. Zasady mają być brutalnie proste i przejrzyste. -Chciałbym, aby seniorzy dokładnie poznali moją wizję i nie było żadnych niedomówień. Tak zwana kawa na ławę - mówi prezes w rozmowie z "Metropolią Bydgoską".

Cel jest jeden, by uniknąć fochów w trakcie sezonu. - Jasno poinformujemy wszystkich, co będziemy brali pod uwagę w kwestiach wyboru składu meczowego (...). Trzeba wszystko opracować w sprawiedliwy i transparentny sposób, tak aby nikt nie czuł się później pokrzywdzony - dodaje.

Złota bydgoska klatka? "Najchętniej bym nikogo nie oddawał"

Czy któryś z zawodników zostanie wypożyczony, by ratować sezon? Kanclerz nie mówi "nie", ale między wierszami daje do zrozumienia, że woli trzymać wszystkich przy sobie. Rynek transferowy jest pusty, a kontuzja jednego z liderów bez wartościowego zmiennika to byłby ogromny cios dla klubu walczącego o awans.

- Opcje dostępne na rynku transferowym są bardzo ograniczone. Dlatego przyznam szczerze, że najchętniej bym nikogo nie oddawał i dziś skłaniałbym się ku temu, by zakończyć sezon w takim samym zestawieniu, jak teraz - deklaruje Kanclerz.

Prezes zdaje sobie sprawę, że dla zawodników to trudna sytuacja, bo każdy chciałby jeździć i zarabiać kasę, ale interes Polonii jest najważniejszy. W Bydgoszczy nikt nie będzie miał miejsca w składzie za zasługi. To oznacza, że może dojść do prawdziwych igrzysk w Bydgoszczy, bo przy tak mocnych seniorach, odstawienie kogokolwiek nie będzie łatwym zadaniem dla trenera Dariusza Śledzia.

