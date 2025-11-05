Gwiazdor Falubazu blokuje ważny transfer. Ostre rozmowy, padła konkretna data

W środowisku huczy, że Hunters PSŻ Poznań zamknął skład na 2026. Brakowało im juniora, więc wypożyczyli Antoniego Mencela z FOGO Unii Leszno, który na dokładkę miał dostać obietnicę przedłużenia umowy po ukończeniu wieku młodzieżowca.

FOGO Unia Leszno blokuje. Pada nazwisko Ratajczaka

Problem w tym, że jak się dzwoni do PSŻ, to mówią wprost, że Mencela chcą, że są z nim dogadani, ale trudno powiedzieć, jak to wszystko się potoczy. A chodzi o to, że jak prezes PSŻ Jakub Kozaczyk chciał ustalić z FOGO Unią warunki wypożyczenia, to natknął się na zdecydowaną odmowę.

Prezes Józef Dworakowski miał powiedzieć, że okno transferowe otwiera się 16 listopada i do tego czasu nie będzie żadnych rozmów ws. Mencela i innych zawodników Unii. Dodał, że wyciągnęli wnioski z tego, co stało się z Damianem Ratajczakiem, który rok temu dostał zgodę na roczne wypożyczenie do Stelmet Falubazu Zielona Góra, a w trakcie sezonu przyszedł powiedzieć, że odchodzi tam na stałe.

PSŻ Poznań ma asa w rękawie

W Poznaniu nie pytali o szczegóły. Potraktowali sprawę ze zrozumieniem, choć boją się, że w międzyczasie Mencel może dostać ofertę z Texom Stali Rzeszów, która też szuka juniora. Stal wzięła na celownik Mencela, Huberta Jabłońskiego, Maksyma Borowiaka (wszyscy Unia) oraz Nikodema Mikołajczyka ze Sparty Wrocław.

W Rzeszowie starają się tonować nastroje. Mówią, że raczej nie uda im się przekonać Mencela, bo PSŻ był pierwszy i ma asa w rękawie. Tym asem jest oczywiście obietnica przedłużenia umowy po 2026, kiedy Mencel już nie będzie juniorem. Dlatego PSŻ i Stal najpewniej podzielą się młodzieżowcami Unii.

Unia Leszno znów zarobi na juniorach

Tak w ogóle, to Unia znów zarobi na swoich juniorach duże pieniądze. Rok temu zgarnęła milion złotych na wypożyczeniach Ratajczaka, Jabłońskiego i Maksyma Borowiaka. Gezet Stal za rok jazdy Jabłońskiego zapłaciła 350 tysięcy. Falubaz dał 300 tysięcy za Ratajczaka, a ROW tyle samo za Borowiaka.

Cała operacja związana z zatrudnieniem Mencela będzie kosztowała PSŻ około miliona złotych, bo do kwoty wypożyczenia trzeba dołożyć 200-300 tysięcy złotych za podpis zawodnika pod kontraktem i 4-5 tysięcy złotych za punkt. Mencel spokojnie powinien zrobić ponad 100 punktów w sezonie, więc rachunek jest prosty. W tej chwili skład PSŻ wygląda tak: Douglas, Smektała, Berge, Iversen, Pludra, Musielak, Teska, Witkowski.

Antoni Mencel. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Na zdjęciu: Jakub Kozaczyk (w środku) Sandra Rejzner materiały prasowe

Hubert Jabłoński w przerwie między biegami. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski