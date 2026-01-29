Gwiazda Polonii Bydgoszcz na cenzurowanym. Grozi mu ławka rezerwowych

Prezes Jerzy Kanclerz za namową byłego już trenera Tomasza Bajerskiego przedłużył kontrakt z Tomem Brennanem. Sęk w tym, że Brytyjczyk skończył w zeszłym roku 24 lata, więc teraz w kadrze jest pięciu zawodników na cztery dostępne miejsca.

Brennan postawiony pod ścianą. Musi walczyć o miejsce w składzie

Działacz Abramczyk Polonii podpisał w listopadowym okienku w 2024 roku dwuletnie umowy z pozostałymi zawodnikami i słowa zawartego na piśmie dotrzymał. Oznacza to jednak rywalizację w składzie, co nowemu szkoleniowcowi, Dariusz Śledziowi, od razu nie przypadło do gustu. Woli on na początku sezonu wyselekcjonować najmocniejszy możliwy skład i jednego z zawodników po prostu wypożyczyć.

Innego zdania jest Kanclerz, dla którego jest to sezon z gatunku być albo nie być. Brak awansu może oznaczać nawet odejście z klubu. Dlatego chce być gotowy na każdą ewentualność. Najbardziej poszkodowany może być właśnie Brennan, który na papierze jest najsłabszym, choć z drugiej strony najbardziej perspektywicznym z tego grona.

Muszę ciężko pracować. Rozumiem sytuację, bo nie jest najłatwiejsza. Zdaję sobie sprawę, że od początku będziemy walczyć o miejsce w składzie, ale wszyscy jesteśmy zespołem. Wszyscy chcemy jednego. Jedyne, co mogę zrobić, to być silnym i gotowym, więc nie jestem jakoś szczególnie zmartwiony

Wicemistrz świata mówi wprost. "Ciągnie się za nami rozczarowanie"

Na ten moment Szymon Woźniak i Kai Huckenbeck wydają się być nietykalni, bo w zeszłym roku byli dwiema czołowymi postaciami drużyny i tylko jakiś kataklizm mógłby spowodować ich znaczną obniżkę formy. Brennan może więc szykować się na rywalizację z Krzysztofem Buczkowskim i Aleksandrem Łoktajewem. Ta niekoniecznie musi pozytywnie wpłynąć na drużynę, dla której brak awansu będzie niemalże pogrzebaniem tego projektu.

- Nie nazwałbym tego presją. Dalej ciągnie się za nami rozczarowanie związane z poprzednim sezonem. Czekamy już zbyt długo. Po prostu chcemy zdobyć puchar i w końcu wygrać rozgrywki Metalkas 2. Ekstraligi. Osobiście chcę się rozwijać i to jest dla mnie najważniejsze. Chcę też pomyślnie wypaść w mistrzostwach Europy oraz w moim klubie z Manchesteru - kwituje.

Tom Brennan TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

