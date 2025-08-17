Gwiazda ligi do wzięcia. To może być hit transferowy

Josh Pickering jest najsłabszym seniorem Fogo Unii Leszno, ale na tle gwiazd tej drużyny wypada naprawdę nieźle. W kilku meczach pokazał się ze świetnej strony. Jaka będzie jego przyszłość?

Pickering może nie zachować miejsca w Unii Leszno

Janusz Kołodziej, Ben Cook, Grzegorz Zengota oraz wracający do Unii Piotr Pawlicki - tak ma wyglądać zestawienie seniorskie zespołu z Leszna w przyszłym roku po ewentualnym awansie. Nie ma tutaj miejsca dla Pickeringa, który może stać się "ofiarą" sukcesu klubu.

Australijczyk jest jednak bardzo chwalony w Lesznie. To dość tani zawodnik jak na realia 2. Metalkas Ekstraligi, a swoje robi. Z różnych źródeł słyszymy, że z tego zawodnika da się wycisnąć jeszcze więcej. Chodzi przede wszystkim o zbudowanie profesjonalnego teamu i inwestycje sprzętowe.

- To może być drugi Brady Kurtz - przekonywał nas całkiem niedawno Rufin Sokołowski, były prezes Unii. Sam zawodnik miał nawet wstępnie wyrażać zainteresowanie pozostaniem w klubie na kolejny rok. To jednak dość skomplikowana sprawa.

Unia może zainwestować w Pickeringa

Wątpliwe, że Australijczyk zgodziłby się zostać w Lesznie jako zawodnik rezerwowy. Po tak dobrym sezonie z pewnością otrzyma ciekawe oferty z innych klubów. Unia mogłaby jednak przedłużyć z nim umowę i wysłać na wypożyczenie. Pickering byłby więc na radarze klubu przez kolejny rok, do którego mógłby wrócić za jakiś czas.

Na razie słyszymy, że sprawa przyszłości żużlowca jest otwarta. Wiele pokażą mecze rundy play-off. Pickering ma szansę się wykazać w decydujących spotkaniach i poprawić swoją pozycję negocjacyjną. Jedno jest jednak pewne - transfer do Leszna bardzo mu pomógł, a Australijczyk ma szanse na dobre rozwinąć skrzydła.

