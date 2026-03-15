Fatalne informacje dla polskiego klubu. Były wicemistrz świata wylądował w szpitalu

Klub z Poznania zatrzymał Ryana Douglasa i Bartosza Smektałę, wzmacniając się dodatkowo Nielsem Kristianem Iversenem, Dimitrim Berge oraz Kacprem Pludrą. Do tego doszedł także junior Antoni Mencel. Prezes Jakub Kozaczyk publicznie mówi wprost, że to najsilniejszy skład w historii.

PSŻ Poznań chce awansować do play-off. Z Brennanem byliby jeszcze silniejsi

Sternik nie ma również wątpliwości, że ta drużyna jest w stanie wykręcić najlepszy dotychczasowy rezultat, czyli awansować do fazy play-off. Tak też widzą to eksperci, dla których Poznań ma bić się o czwarte miejsce z Texom Stalą Rzeszów. PSŻ tak naprawdę mógł być jeszcze mocniejszy, gdyby nie incydent z Tomem Brenannem.

Brytyjczyk był już właściwie dogadany, ale finalnie przedłużył kontrakt w Bydgoszczy. Właśnie w jego miejsce ściągnięto awaryjnie Iversena. Zamiast perspektywicznego Brytyjczyka zmuszeni byli wziąć byłego medalistę Grand Prix po przejściach. Trzeba jednak przyznać, że ostatni sezon Iversena był bardzo dobry. Była to jednak Krajowa Liga Żużlowa.

Iversen stracił przytomność po wypadku w Anglii

Iversen jeszcze kilka lat temu ścigał się w PGE Ekstralidze, ale liczne kontuzje znacząco wpłynęły na jego dyspozycję sportową. Żeby tego było mało, właśnie rozpoczął sezon 2026 od kolejnego wypadku. W niedzielne popołudnie w King's Lynn odbywał się turniej jubileuszowy Nicolaia Klindta. Czwórmecz zakończył się zwycięstwem ex aequo Poole Pirates oraz Wolverhampton Wolves.

Duńczyk upadł wraz z Jacobem Thorssellem już w drugiej serii startów. Iversen stracił przytomność i został odwieziony karetką do szpitala. Na razie nie wiadomo, czy doszło do poważniejszych obrażeń. Całe szczęście dla PSŻ-u, że rozgrywki ligowe w Polsce ruszają dopiero za trzy tygodnie. Jeśli nie doszło do żadnych złamań, to Iversen na pewno zdąży na inuagurację.

Wyniki zawodów:

Poole Pirates 26:

1. Brady Kurtz - (1,2,2,0) 5

2. Tom Brennan - (3,1,3,3) 10

3. Ben Cook - (0,0,3,3) 6

4. Lewis Kerr - (0,2,2,1) 5

Wolverhampton Wolves 26:

1. Jody Scott - (1,0,d,2) 3

2. Ryan Douglas - (2,3,3,2) 10

3. Sam Masters - (3,0,0,1) 4

4. Jacob Thorssell - (3,3,2,1) 9

Swindon Robins 24:

1. Jason Doyle - (2,2,1,3) 8

2. Rasmus Jensen - (0,1,2,1) 4

3. Peter Kildemand - (1,3,1,3) 8

4. Mads Korneliussen - (1,1,0,2) 4

King's Lynn Stars 20:

1. Max Fricke - (3,2,1,2) 8

2. Jan Kvech - (2,3,3,0) 8

3. Niels Kristian Iversen - (d,w,ns,ns) 0

4. Chris Harris - (2,1,1,0) 4

