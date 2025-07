Fatalna porażka polskiego klubu. To już koniec marzeń

Wydawało się, że ostatnie niespodziewane zwycięstwo przeciwko Cellfast Wilkom Krosno da im wiatr w żagle. Tak się jednak nie stało. H. Skrzydlewska Orzeł Łódź przegrała u siebie z drużyną Texom Stali Rzeszów. Realistycznie to odbiera już im szanse na awans do fazy play-off, musiałoby dojść do sportowego cudu, gdyby się w niej znaleźli. Następne spotkania nie należą jednak do łatwych. Wszystko wskazuje, że Orzeł obejdzie się smakiem, a zamiast bić się o awans, będzie walczył o to, by się utrzymać.