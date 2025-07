Duńska gwiazda przeżywa dramat. "Nie stać mnie żeby tylko jeździć"

26 sierpnia 2023 roku. Ten dzień Patrick Hansen zapamięta do końca życia. Niestety, nie będą to miłe wspomnienia, bo właśnie wtedy doszło do straszliwej kraksy. Ówczesny zawodnik ROW-u Rybnik po kontakcie z rywalem pechowo zderzył się z Patrykiem Wojdyłą. Obaj żużlowcy z impetem wpadli prosto w bandę, ucierpiał najbardziej Hansen, który złamał kręgosłup. Zawodnik po operacji na szczęście miał czucie w nogach, a rehabilitacja przynosiła owocne skutki.

Kariera Patricka Hansena zmierzała w dobrą stronę

Wszystko zmierzało w dobrą stronę. W Rzeszowie w ówczesnej 2. lidze żużlowej spisywał się bardzo dobrze, co Hansenowi dało transfer do drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. Na zapleczu PGE Ekstraligi również wyglądał genialnie, pomógł klubowi awansować do PGE Ekstraligi, a sam też do niej przeszedł… tyle, że do Stali Gorzów na pozycję U24.

Sezon w najlepszej lidze świata okazał się trudny. W sporcie tak jednak czasami się zdarza, że debiutanckie sezony wśród najlepszych nie należą do najlepszych. Duńczyk zacisnął zęby, wrócił na zaplecze i w barwach rybnickiego ROW-u jechał najlepszy sezon w karierze. Wszystko jednak zrujnowała kontuzja kręgosłupa, a genialnie rozwijająca się kariera została brutalnie zahamowana.

Patrick Hansen zakończy karierę? Wymowne słowa

- To nie jest żadna tajemnica. Nie stać mnie, żeby tylko jeździć bo jeździć. Muszę najlepiej w tym roku pojawić się w lidze albo w innych turniejach, gdzie pójdzie mi dobrze i jeśli na stole nie będzie żadnych ofert na przyszły rok, to chyba nie dam rady. Nie wiem też czy w ogóle mi się chce to robić, bo to nie jest dla mnie łatwa sytuacja. Aktualnie nie mam dużo możliwości jazdy, więc jest ciężko, ale daje z siebie wszystko i zobaczymy co będzie po sezonie - powiedział Hansen.

Być może zakończenie kariery będzie najlepszą możliwością. Na kilku zawodach czy treningach było widać, że jazda Hansena nie wygląda płynnie i sprawia lekkie problemy. Czasami jednak nie warto kusić losu, tym bardziej, że odzyskał sprawność. Sam zawodnik uzyskał uprawnienia instruktora sportu żużlowego, więc może dalej w żużlu funkcjonować, ale w innej roli, chociażby jako trener.

