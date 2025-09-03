Duńczyk na lodzie po transferze mistrza świata. Dzwonią po klubach i proszą o jedno

Cellfast Wilki Krosno najpierw podpisały prekontrakt a Kennethem Bjerre, a dopiero potem ogłosiły 2-letni kontrakt Jasona Doyle'a. Teraz jest kłopot, bo Bjerre nie jest już w Krośnie potrzebny. Duńczyk nie kwapi się jednak z poszukiwaniem nowego pracodawcy. Natomiast Wilki z całych sił szukają mu nowego klubu.

Bjerre dostał 320 tysięcy złotych za podpis

Z naszych informacji wynika, że Bjerre dostał za podpis 320 tysięcy złotych. To nie są jakieś zawrotne pieniądze, ale każdy grosz się liczy. Zwłaszcza dla Wilków, które na podpisy kontraktów na 2026 mogły wydać nawet 3,2 miliona złotych.

Doyle dostał 800 tysięcy złotych za podpis, Tobiasz Musielak i Luke Becker po 600 tysięcy, Robert Chmiel 450 tysięcy, a Marcus Birkemose nie więcej jak 300 tysięcy. Do tego można dołożyć juniora Radosława Kowalskiego, który ma dostać pół miliona. Razem daje to podaną przez nas wyżej sumę.

Wilki Krosno chcą zrobić awans za 10 milionów

Jeśli do tego dołożylibyśmy stawki za punkt, to wyjdzie nam na to, że ten nowy zespół będzie kosztował Wilki grubo ponad 10 milionów. Jednak nic w tym dziwnego, bo to przecież drużyna zbudowana na awans. Tak czy inaczej, klub chce ograniczyć wydatki tam, gdzie jest to zbędne. Planowane jest nie tylko wypożyczenie Bjerre, ale i też juniora Szymona Bańdura. Jest przecież Kowalski, a drugim młodzieżowcem ma być wychowanek Jakub Wieszczak.

Tak swoją drogą, to Wilki nie są jedynym klubem Metalkas 2 Ekstraligi, który mocno zainwestował w skład. To samo zrobiła choćby Moonfin Malesa Ostrów, która podobnie jak Wilki liczy na to, że po awansie FOGO Unii Leszno i Abramczyk Polonii Bydgoszcz za rok będzie duża szansa na to, żeby włączyć się do walki o awans.

W Ostrowie też wyłożyli grube miliony za podpisy

Ostrów wydał niewiele mniej niż Wilki. Tai Woffinden za podpis dostał 800 tysięcy. Chris Holder, Frederik Jakobsen i Jakub Krawczyk dostaną po pół miliona. Przy czym w przypadku Holdera mówi się, że to może być nawet 600 tysięcy, ale zawodnik musi zdobyć określoną liczbę punktów. Piątym zawodnikiem będzie ktoś z dwójki: Jarosław Hampel, Gleb Czugunow. Ten drugi, gdyby się zdecydował, miałby dostać 600 tysięcy. W przypadku Hampela kwota będzie zapewne identyczna. Razem daje to 2,9 miliona złotych za podpisy pięciu seniorów.

Wracają do Wilków, to cała ta budowa drogiego składu ma stabilne podstawy. Klub ma wielu sponsorów z Cellfastem na czele. Za rok będzie też nowa trybuna i loże, a szacowane wpływy do budżetu z tego tytułu przekraczają pół miliona złotych.

