Dramat zasłużonego klubu. Spodziewają się najgorszego

Problemy finansowe Unii Tarnów znów dały o sobie znać. Oliwy do ognia dolały słowa zawodników, którzy publicznie wskazują na niewypłacalność klubu. Jeszcze gorącej zrobiło się za sprawą Timo Lahtiego, który poszedł o krok dalej i złożył do Ekstraligi Żużlowej wniosek o rozwiązanie kontraktu. Następni zawodnicy są już w kolejce.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze dzisiaj na koncie żużlowej spółki znajdzie się kasa z jednej z transz w ramach współpracy z Województwem Małopolskim, który jest głównym partnerem klubu. To nie rozwiąże wszystkich problemów, ale pozwoli ugasić pożar i uniknąć najgorszego, czyli rozwiązania kontraktów z gwiazdami drużyny. To w zasadzie pogrzebałoby szanse beniaminka na utrzymanie w lidze.

Z naszych informacji wynika, że wniosek Timo Lahtiego o rozwiązanie kontraktu już został odrzucony. Nie spełniał on wymogów formalnych, ponieważ nie został opłacony przez zawodnika zgodnie z regulaminem. Trzy miesiące temu z tego samego powodu nie zaczęto go rozpatrywać w przypadku Mateja Zagara.

Tarcia następują już w samej Radzie Nadzorczej wśród udziałowców. Jedni mają już wszystkiego serdecznie dość i najchętniej nie brnęli. by dalej w "pudrowanie trupa", zaś drudzy uważają, że "jakoś to będzie". W każdym razie dzisiaj to właściciele klubu są jedynymi gwarantami wiarygodności żużlowej Unii. Celem klubu i prezesa na najbliższy czas jest dalsze szukanie środków i sponsorów, jednak - tak jak w latach poprzednich, jeśli dalej będą braki w budżecie, to właściciele najpewniej będą łatać dziury.