Dramat polskiego sportowca. Fatalna kontuzja. To może być koniec kariery

Jan Rompkowski zupełnie inaczej wyobrażał sobie swój początek przygody z żużlem. Młodzieżowiec klubu z Bydgoszczy w swoim debiutanckim sezonie zaliczył poważny wypadek. Kraksa w Lesznie może przekreślić jego dalszą karierą.

Fatalny w skutkach wypadek juniora Polonii Bydgoszcz

I choć w tym roku skończy już 21 lat, był to dopiero jego pierwszy rok jazdy po uzyskaniu licencji żużlowej. Zawodnik Abramczyk Polonii przed rozpoczęciem startów na żużlu zdobył wiele tytułów mistrzowskich w cross country oraz motocrossie. Ze sportami motorowymi związany jest od 11. roku życia.

Nieszczęśliwy wypadek w Lesznie miał miejsce we wrześniu w trakcie jednego z finałów Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Rompkowski z impetem uderzył w bandę, łamiąc przy tym rękę z przemieszczeniem. Co gorsza, uszkodził również kolano, miażdżąc rzepkę. Przeszedł operację, ale bez kolejnej może nie wrócić już do pełnej sprawności.

Bez kolejnej operacji może już nie wrócić do pełnej sprawności

Koszty leczenia są wysokie, więc jakiś czas temu wystartowała zrzutka. Jak czytamy na stronie poświęconej zbiórce na leczenie, według lekarzy Rompkowski w obecnym stanie nigdy nie będzie mógł zawodowo uprawiać sportów obciążających staw kolanowy. W dodatku bez kolejnej operacji może mieć znaczne problemy w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Zrzutka na leczenie zawodnika znajduje się TUTAJ.

Dotychczas wpłacono niecałe 10 tysięcy złotych, a celem zbiórki jest kwota 40 tysięcy. Do jej końca pozostało 87 dni. W pomoc zaangażowała się także Polonia, która przekazała na licytację kombinezon Krzysztofa Buczkowskiego. Wylicytowana kwota ma pomóc Rompkowskiemu w leczeniu.

Wypadek na torze żużlowym Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Zawodnik transportowany do karetki. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

