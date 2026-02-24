Długa lista wstydu w sporcie. Polak przerywa milczenie o długach

Mateusz Szczepaniak wkracza w sezon 2026 w nowych barwach. Przejście z Unii Tarnów do Texom Stali Rzeszów ma być dla niego krokiem w stronę upragnionej stabilizacji, której tak bardzo brakowało mu w ostatnich latach. Doświadczony żużlowiec nie gryzie się jednak w język, gdy na tapet trafia temat klubowych finansów i nierzetelnych działaczy.

Zimowa przerwa to dla Szczepaniaka czas intensywnej pracy. W rozmowie z "Tygodnikiem Żużlowym" zapewnia, że pod kątem fizycznym i sprzętowym jest gotowy do walki w Metalkas 2. Ekstralidze. - Przez całą zimę ogólnie ostro trenowałem, do tego przygotowywałem sprzęt na nadchodzący sezon. Tak jak zawsze, wszystko mam pod kontrolą - melduje nowy nabytek rzeszowskiej Stali.

    Prawdziwa bomba wybucha jednak, gdy pojawia się temat rozliczeń z poprzednimi pracodawcami. O problemach Unii Tarnów mówi się od dawna, ale Szczepaniak daje jasno do zrozumienia, że zjawisko niepłacenia zawodnikom to patologia o znacznie szerszym zasięgu.

    - Jeśli miałbym wyliczać kluby, które w przeszłości się ze mną nie rozliczyły, to musielibyśmy trochę dłużej rozmawiać. (…) Gdybym to wszystko zsumował, trochę pieniędzy by się uzbierało - przyznaje ze smutkiem, choć z dużą dozą klasy dodaje, że wciąż trzyma kciuki za swój były klub z Małopolski. - Mam nadzieję, że Unia się pozbiera, utrzyma licencję nadzorowaną i dla każdej ze stron ta historia dobrze się zakończy - dodaje.

    Koniec życia na walizkach?

    Odkąd Szczepaniak opuścił Wilki Krosno (z którymi notował kapitalne wyniki na zapleczu elity), jego kariera przypominała prawdziwą karuzelę. Ciągłe zmiany barw klubowych nie pozwalały na zbudowanie formy i zapuszczenie korzeni w jednym środowisku. Wielu kibiców zastanawiało się, z czego wynika ta roszada. Żużlowiec stawia sprawę jasno, to nie były jego fanaberie.

    - Zmieniając kluby, staram się utrzymać w sporcie. Chciałbym na dłużej zostać w danym miejscu, poznać otoczenie, ustabilizować się - podkreśla.

    Przenosiny do lokalnego rywala "Jaskółek", czyli Stali Rzeszów wydają się na papierze idealnym ruchem. Jeśli w stolicy Podkarpacia Szczepaniak odzyska spokój i pewność, jaką miał za czasów startów w Krośnie, rzeszowianie zyskają potężne ogniwo w walce o ligowe punkty.

