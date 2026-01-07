Długa lista grzechów potęgi ze wschodu. Nie zamierzał dłużej o tym milczeć

Michał Drymajło specjalnie dla Interii rozdał karty w Metalkas 2 Ekstralidze. Typowanie byłego prezesa i sponsora Texom Stali Rzeszów jest mocno sensacyjne.

Polonia Bydgoszcz rozbije ligę

Ligę wygra Abramczyk Polonia. - Bo ma najlepszych juniorów w Metalkas 2 Ekstralidze, którzy będą robić 24 punkty na mecz - rozpoczyna Drymajło. - Nie uważam też, żeby problemem była nadwyżka seniorów. Kiedy ze Stalą robiłem awans do pierwszej ligi to miałem siedmiu zawodników na pięć miejsc. Według mnie prezes Kanclerz ma szerszą kadrę, bo wyciągnął wnioski z porażek. Zrozumiał, że dobro klubu jest ważniejsze niż dobro zawodników. Przyznam, że kibicuję prezesowi Kanclerzowi.

Drugie miejsce zajmie Moonfin Malesa Ostrów. - Pod jednym warunkiem - zastrzega nasz rozmówca. - Jeśli w pełni zdrowy będzie Tai Woffindena. A poza tym wszystko się zgadza. Juniorzy świetni, choć nie tak dobrzy, jak ci z Polonii. Do tego najlepszy U24 w lidze, czyli Jakub Krawczyk. Najlepiej o sile tego zespołu niech świadczy fakt, że czwarty senior Jakobsen miał średnią 1,8.

Do PGE Ekstraligi awansują dwa zespoły. Wady Wilków

- Dodam, że według mnie Polonia i Ostrów awansują do Ekstraligi. Zaplecze najlepszej ligi świata jest coraz to mocniejsze. W zasadzie pierwszą Ekstraligę od drugiej różnią już tylko miliony z kontraktu telewizyjnego. Sportowo ta niższa liga nie odstaje - komentuje były prezes Stali.

Wróćmy jednak do typowania. Trzecie miejsce nasz ekspert przyznał Cellfast Wilkom. - Trzeba docenić prezesa Leśniaka, bo zrobił świetny skład. Jednak juniorów Wilki mają gorszych niż Polonia i Ostrów. Doszedł Radek Kowalski, ale trzeba pamiętać, że on ma za sobą rok jazdy w KLŻ. To nie to samo, co Metalkas 2 Ekstraliga. Druga sprawa, że Doyle, Becker i Musielak to jest siła, ale Chmiel z Birkemose to zagadka. Chmiel poprawił sobie rok temu średnią dwoma ostatnimi meczami ze słabeuszem. Doyle też co rok łapie minimum jedną kontuzję. Jednak Wilki nic nie muszą. Doyle jest na dwa lata, więc po sezonie 2026 wymienią dwa najsłabsze ogniwa i pójdą śladem Polonii.

Co się dzieje z Robertem Lewandowskim? Tomasz Hajto: Moja teza. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Trzyma kciuki za Stal Rzeszów, ale widzi braki

Czwarte miejsce zajmie Hunters PSŻ Poznań. - Dlatego, że dobrze dobrali zawodników pod swój tor. Berge oraz Iversen będą w Poznaniu śmigać. Do tego dochodzi świetny Douglas i skuteczny w Poznaniu Smektała. A nie wolno zapominać, że wzmocnili się juniorsko Mencelem z Unii Leszno.

Miejsca 5-8, czyli Texom Stal Rzeszów, ROW Rybnik, Orzeł Łódź i Pronergy Polonia Piła na jednym wózku. - Z tego grona najbardziej wybija się Stal. I jeśli ktoś miałby zrobić niespodziankę, to chciałbym, żeby to była Stal. Trzymam kciuki za klub, chcę dla niego, jak najlepiej, ale muszę oceniać to wszystko realnie. A wygląda to tak, że w odróżnieniu od Polonii, Ostrowa i Wilków nie mamy aż takich armat. Z kolei PSŻ bije nas tym, że ma lepszych juniorów, bo Mencel jest lepszy od Borowiaka. Mamy też słabszego U24. Żeby Stal sprawiła niespodziankę, to cała czwórka seniorów musi jeździć na poziomie 10 punktów.

- Jeśli idzie o pozostałych, to ROW może zaskoczyć jeśli wypali, choć dwóch zawodników. Jamróg będzie świetny, ale musi jeszcze wyskoczyć dwóch z grona Lampart, Wojdyło, Kvech. Ciekawy skład ma Orzeł. Niezła juniorska z Lewandowskim i Halkiewiczem, do tego mocny U24 Nagel. Wrażenie robi też na mnie kontrakt Zacha Cooka. Polonia teoretycznie odstaje od tego towarzystwa, ale ma zawodników, który mogą miło zaskoczyć - kończy Drymajło.

Maksymilian Pawełczak Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tai Woffinden na PGE Narodowym. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jason Doyle w barwach Wilków Krosno. Myśleli, że transfer załatwi sprawę awansu. FOT. LUKASZ TRZESZCZKOWSKI Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski