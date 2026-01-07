Partner merytoryczny: Eleven Sports

Desperackie ruchy w parku maszyn. Lider Polonii szczerze o minionym sezonie

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Sezon 2025 miał być dla niego przepustką do wielkiego świata, a stał się lekcją pokory. Kai Huckenbeck, jeden z liderów Abramczyk Polonii Bydgoszcz, zdecydował się na szczere podsumowanie swoich startów w Grand Prix. Zamiast szukać wymówek w torze czy sędziach, Niemiec wskazuje na chaos, który sam wprowadził do swojego boksu. Jego wyznanie rzuca nowe światło na to, jak presja potrafi zniszczyć nawet doświadczonego zawodnika. Brak Niemca w cyklu to naturalnie dobra wiadomość dla polskiego klubu.

Żużlowiec ubrany w pełny strój ochronny i kask uklęknął przy motorze na torze żużlowym, w tle widoczne elementy stadionu i reklamy. Obok, w okrągłej ramce, zbliżenie na twarz zawodnika, skupionego i poważnego.
Starty Kaia Huckenbecka w Grand Prix to dla Niemca lekcja życia. Paweł WilczyńskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kibice widzieli tylko słabe wyniki i 15. miejsce w klasyfikacji generalnej. Nie widzieli jednak tego, co działo się za kulisami, czyli w głowie i w warsztacie zawodnika. Huckenbeck przyznał wprost, że brak stabilizacji doprowadził go do ostateczności. Grand Prix ma to do siebie, że potrafi zbudować zawodnika, ale także w niektórych przypadkach zrujnować.

    "Wymieniałem wszystko jak leci". Chaos totalny niemieckiej gwiazdy

    Gdy punkty nie wpadały na konto, w boksie Huckenbecka zaczynało się piekło. Zamiast chłodnej analizy, była desperacja. - Kiedy nie idzie, człowiek chwyta się każdej brzytwy. Próbowałem zbyt wielu rzeczy i za dużo zmieniałem - wyznaje Kai dla portalu speedweek.com.

    Skala tych zmian była wręcz absurdalna. Zawodnik wpadł w amok, szukając przyczyny wszędzie, tylko nie w sobie. - Korzystałem z ogromnej liczby silników, ram czy sprzęgieł, realizując najbardziej szalone pomysły, bo desperacko próbowałem coś znaleźć - dodaje. To obraz totalnego zagubienia.

    Grand Prix go przerosło? "Nie panowałem nad tym"

    Huckenbeck nie ukrywa też, że elitarny cykl Mistrzostw Świata okazał się dla niego mentalną pułapką. Rutyna, która pomaga mu w lidze, w GP znikała bez śladu. Zastępował ją paraliżujący stres.

    - Dni, w których było Grand Prix były bardzo długie, zawsze byłem bardzo podekscytowany i nie potrafiłem nad tym zapanować tak, by rutynowo odjechać swoje zawody (...) Sam nakładałem na siebie zbyt dużą presję - tłumaczy swoją klęskę.

    Zbawienie dla Polonii Bydgoszcz? To dobra wiadomość dla klubu

    Paradoksalnie, to co dla Huckenbecka jest osobistą porażką, czyli wypadnięcie z cyklu mistrzostw świata, to dla Abramczyk Polonii Bydgoszcz może być darem z niebios. Niemiec wraca do strefy komfortu. To oznacza, że liga będzie jego priorytetem i znów może wrócić do wielkiego punktowania.

    Koniec z nerwami w Grand Prix, koniec z "szalonymi pomysłami" i zarwanymi nocami w podróży. Skupiony wyłącznie na lidze Huckenbeck to szansa na stabilizację i punkty, których Bydgoszcz potrzebuje jak tlenu w walce o awans. Czasem trzeba zrobić krok w tył, żeby potem zrobić dwa kroki w przód.

    Kai Huckenbeck jest tłem dla rywali w cyklu Grand Prix
    Kai Huckenbeck jest tłem dla rywali w cyklu Grand PrixŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Kai Huckenbeck w białym kasku. W tle kibice Polonii
    Kai Huckenbeck w białym kasku. W tle kibice PoloniiŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Kai Huckenbeck
    Kai HuckenbeckŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

