Desperacja mistrza świata. Dzwoni i szuka klubu, jest do wzięcia za grosze

Nicki Pedersen w tym roku startował w ekstraligowym INNPRO ROW-ie Rybnik, ale żadna ze stron nie myśli o przedłużeniu umowy. Pedersen już powiedział w mediach, co sądzi o ROW-ie. Słowa o najgorszym klubie, w jakim jeździł, nie przeszły bez echa, bo choć został po nich powołany na ostatni mecz sezonu, to żal jest i to duży. Zresztą Pedersen zapracował sobie przez cały rok na to, żeby nie dostać drugiej szansy.

Nicki Pedersen kłócił się z kolegami, chciał się bić z prezesem

Duńczyk to 3-krotny mistrz świata i bardzo charyzmatyczna postać. Po kończących się rozgrywkach trudno jednak powiedzieć o nim coś dobrego. Kłócił się z kolegami, a Rohana Tungate'a nawet przewrócił na torze. Awantury z udziałem Pedersena w parku maszyn trzymały w napięciu bardziej niż to, co działo się w meczach ROW-u. W trakcie jednej z nich doszło nawet do rękoczynów z prezesem klubu Krzysztofem Mrozkiem.

48-latek nie chce jednak powiedzieć pas. Zamknął jeden rozdział, a teraz dzwoni i szuka dla siebie nowego klubu. Chyba liczył na angaż w Wybrzeżu Gdańsk, gdyby ten klub awansował do Metalkas 2 Ekstraligi, ale ten plan zburzyła Pronergy Polonia Piła, która w finale KLŻ pokonała Wybrzeże.

Teraz Nicki Pedersen jest do wzięcia w promocyjnej cenie

Teraz Pedersen zgłosił się do Texom Stali Rzeszów, w której startował z powodzeniem w sezonie 2024. Miał wtedy siódmą średnią na zapleczu PGE Ekstraligi. ROW zakontraktował go do siebie właśnie ze względu na te dobre występy w Stali. Rzeszów mógłby go mieć z powrotem i to za bardzo małe pieniądze. Z naszych ustaleń wynika, że oferta opiewa na 300 tysięcy złotych za podpis i 5 tysięcy za punkt.

Nie wiemy, co zrobi Stal, ale tym razem magia nazwiska może nie zadziałać. Bo choć w Rzeszowie pamiętają, że Pedersen jeżdżąc u nich, dobrze wyglądał na torze, to mają też w pamięci kilka innych rzeczy. Choćby to, że zawodnik robił wszystko, żeby zasłużyć na miano "granatu wrzuconego do szatni". Pedersen pracował bowiem bardzo mocno na to, żeby w tamtej Stali nie było atmosfery w parku maszyn. Rozbijał ją nie raz i nie dwa.

Pedersen ma swoje kłopoty. Co zrobi Stal Rzeszów?

W Rzeszowie pamiętają też, że zawodnik miał problem z utrzymaniem wagi. Do sezonu przystąpił wychudzony, ale w miarę trwania rozgrywek kilogramów przybywało. Zresztą w Rybniku było tak samo. Trudno było Pedersenowi utrzymać wagę i to pewnie miało też przełożenie na jego skuteczność.

Stal ma Rasmusa Jensena i Andreasa Lyagera. Myśli poważnie o Piotrze Świerczu na U24. Jeśli chodzi o Polaków, to numerem 1 na liście jest Paweł Przedpełski, ale będzie on do wzięcia tylko jeśli Gezet Stal Gorzów spadnie z Ekstraligi. Przedpełski podpisał kontrakt z klauzulą i tylko spadek sprawi, że będzie wolny. W innym razie musiałby zapłacić pół miliona złotych. Jeśli nie będzie Przedpełskiego, to Stal może wziąć Mateusza Szczepaniaka. Pedersen, gdyby nie jego charakter, mógłby być świetnym uzupełnieniem. Ma nazwisko, przyciąga, a kibice w Rzeszowie go kochają. Czy Stal zaryzykuje?

Nicki Pedersen w rozmowie z Bartoszem Zmarzlikiem. Duńczyk tutaj spokojny, ale kiedy zakłada kask zmienia się nie do poznania. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Nicki Pedersen jest pewniakiem do startów w ROW-ie Rybnik. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Nicki Pedersen wymienia uwagi z Rohanem Tungate. Rozmowie przysłuchuje się Natascha Ohlin-Hoe, partnerka Pedersena. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski